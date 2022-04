تحديث eFootball 2022 mobile الأخير و إصدار تحديث eFootball 2022 v1.0.0

عمر شويل - جدة تحديث eFootball 2022 mobile الأخير المنتظر منذ نهاية مارس الماضي وإطلاقه من KONAMI . إصدار تحديث eFootball 2022 v1.0.0 المتعدد المزايا والتطويرات بعد أن تأجل إطلاق . تحديث أي فوتبول 2022 موبايل الأخير منذ نوفمبر من العام الماضي مرتين وأخيراً بعد طول أنتظار . موعد طرح لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة وفقاً لتصريحات KONAMI السابقة بأنه متاحاً في ربيع هذا العام كما تأتي إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة . مع تغيير الواجهة الأمامية للعبة مع تطوير الرسوميات الداخلية للعبة بكافة محتوياتها سواء في شكل اللعيبة أو الملاعب . كذلك صرحت KONAMI بأن اسم اللعبة الجديد تم تغييره ليصبح eFootball PES 2022 KONAMI . وعبر السطور القادمة من موقعكم المفضل “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد في لعبة إي فوتبول بيس كونامي .

فيما يخص تصريحات KONAMI عن تحديث أي فوتبول 2022 موبايل الأخير وفقاً للمعلومات المتداولة علي مواقع البحث . المختلفة فأنه أشارت عبر تويته بالحساب الرسمي الخاص بها وقالت . موعد طرح لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة المحدد سابقاً سيكون متاحاً علي المتاجر بمسمي V1.0.0 وذلك في حالة البحث عنه بالمتجر . ذلك كان محتوي نص الرسالة المطلقة من KONAMI كما نوهت أيضاً علي ضرورة توفير . المتطلبات الخاصة بالهواتف الذكية لكي ما يتم تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل . بنجاح من حيث مساحة التخزين الداخلية والذاكرة العشوائية أيضاً . كذلك من الضروري أيضاً أن يتم تثبيت eFootball PES عبر شبكة WiFi قوية حتي تكتمل . عملية التثبيت بنجاح وخلال سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي موعد طرح لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة . والتحديث الخاص بها .

بعد أن كان موعد طرح لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة مقرراً له في نهاية مارس الماضي جاء في تصريحات . KONAMI بأن تحديث eFootball 2022 mobile الأخير سوف يكون متاحاً خلال أيام قليلة في شهر أبريل الجاري . وتحديداً سيكون يوم 14 من نفس الشهر . كما يمكن لكافة عشاق الساحرة المستديرة أن يقوموا بتحديث إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة . عبر أي متجر رسمي معتمد لشركة كونامي كذلك قامت شركة كونامي . بالتصريح لكافة عشاق الساحرة المستديرة بأن إصدار تحديث eFootball 2022 v1.0.0 . سيكون تجربة اللعب به مختلفة تماماً عما سبق وذلك بفضل التحديثات المضافة للعبة . كما بجانب ذلك أيضاً تم تطوير كافة الوسائل الخاصة بالهجوم والدفاع داخل eFootball PES . وخلال موقعكم المفضل “موقع ثقفني” والسطور القادمة سنعرض خطوات تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 .

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV

There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.

— eFootball (@play_eFootball)