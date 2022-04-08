نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة Pubg Mobile أخر إصدار و كيف يتم شحن شدات ببجي بطريقة مضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة Pubg Mobile النسخة الأخيرة من اللعبة الأشهر علي مستوي العالم والتي يبحث عنها عشاقها . بالسعودية وكافة الدول عن تحديث لعبة ببجي الجديد 2022 كما يرغب العديد من ملايين محبي لعبة ببجي معرفة . طريقة مضمونة شحن شدات ببجي التي يتم استخدامها داخل اللعبة في العديد من مهمات القتال داخل ببجي . كذلك بعد أن تم تطوير وتحديث نسخة Pubg: New State الأخيرة المضاف لها العديد من المميزات التي لم تكن موجودة في نسخ ببجي السابقة . حيث أن أخر إصدار 1.9.0 سيكون مميزاً عند قيامك بتجربة اللعب في بوبجي الأخيرة . وعبر مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي كل ما ترغبه عن لعبة ببجي موبايل الجديدة وكيف يمكنك تحديث اللعبة وتثبيتها . وأسعار شحن شدات ببجي .

تثبيت لعبة Pubg Mobile والتمتع بالمزايا العديدة في Pubg: New State

قامت الشركة المنتجة للعبة ببجي العالمية بإضافة الميزة الجديدة داخلها وهي ميزة “الذكري النابضة بالحياة” والتي بمجرد . تثبيت لعبة ببجي نيو ستيت علي هاتفك ستتعرف علي تلك الميزة الرائعة وما تحويه . كما بجانب تلك الميزة في ببجي أعلنت الشركة المنتجة عن إضافة تحسينات عديدة علي الوضع الكلاسيكي في بوبجي . كذلك بجانب تعديل كافة الزوايا الخاصة بالرؤيا والعجلة الخاصة بالأصوات السريعة في ببجي نيو ستيت . كما يأتي تحديث لعبة ببجي الجديد 2022 بوضع الرسائل التذكيرية الخاصة بالعد التنازلي . في منطقة المغامرات في ببجي ذلك بجانب حرية امتلاك وتغيير كافة مرفقات الأسلحة الجديدة . المضافة في Pubg: New State كما يمكنك أن تلتقط أي سلاح في حالة وجودك تحت الماء . كذلك تم وضع البنادق الهجومية في Pubg Mobile المتميزة عن أي إصدار . من إصدارات ببجي المختلفة وخلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي المزيد من مزايا ببجي نيو ستيت .

مزايا تثبيت لعبة Pubg Mobile العديدة

إضافة ساحة معركة جوية كبيرة يمكنك خلالها القفز من المرتفعات الشاهقة مع إمكانية تغيير الملابس . كما لكي ما يتم استخدام تلك الميزة يجب أن يتم شحن شدات ببجي . كذلك بجانب استخدم غطاء الرأس المحصن ضد هجمات الأعداء في ببجي . مع العلم أن ميزة ساحة المعركة الجوية التي تنبض بالحياة في Pubg: New State يتم توفيرها في أول 5 دقائق فقط . كما أشارت الشركة المنتجة للعبة Pubg Mobile بأن كافة اللاعبين عند قيامهم بتحديث لعبة ببجي الجديد 2022 . سوف يحصل كل لاعب علي 300 قوة مضاعفة للمعركة . كذلك بجانب 100AG مع خوذة ثلاثية الأبعاد تسمي Rhapsody . خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي خطوات شحن شدات ببجي .

دعونا نرى ما سيكون في تحديث الإصدار 1.9! قم بالتحديث والاستمتاع بالذكرى السنوية الرابعة الآن!#PUBGMOBILE #ببجي_موبايل #PUBGMColor4 pic.twitter.com/dNYoQzxRkD — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) دعونا نرى ما سيكون في تحديث الإصدار 1.9! قم بالتحديث والاستمتاع بالذكرى السنوية الرابعة الآن!#PUBGMOBILE #ببجي_موبايل #PUBGMColor4 pic.twitter.com/dNYoQzxRkD — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) March 17, 2022

طريقة مضمونة شحن شدات ببجي من موقع الشركة

بعد أن يتم تثبيت لعبة Pubg Mobile علي هاتفك والتي سنتعرف علي خطواتها في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” . بعد أن نعرض خطوات طريقة مضمونة شحن شدات ببجي عبر موقع الشركة كالآتي :-

يتم تسجيل الدخول علي موقع الشركة الرسمي المنتجة للعبة ببجي نيو ستيت .

كما بعد أن يتم تسجيل الدخول علي موقع Pubg: New State بالصفحة الرئيسية قم بتحديد دولتك .

بالصفحة الرئيسية قم بتحديد دولتك . كذلك من الضروري تسجيل البيانات المطلوبة علي الموقع وهي رقم هاتفك والبيانات الأخري لتأكد حسابك .

كما يتم إرسال كود تأكيد علي هاتفك يتم تسجيله في الخانة المخصصة له .

أما عن كيف يتم شحن شدات ببجي ذلك يكون عبر أيقونة الأدوات من الصفحة الرئيسية .

ذلك يكون عبر أيقونة الأدوات من الصفحة الرئيسية . كذلك من الضروري عند شحن شدات ببجي يجب تحديد الكمية التي سيتم تحديد السعر بناءً عليها .

يجب تحديد الكمية التي سيتم تحديد السعر بناءً عليها . بعد تحديد عدد شدات ببجي نيو ستيت قم بدفع القيمة السعرية المحددة عبر بطاقة الائتمان أو أي طريقة أخري بموقع الشركة .

تلك كانت خطوات طريقة مضمونة شحن شدات ببجي عبر موقع الشركة وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة . سنعرض أسعار شدات Pubg: New State داخل السعودية والعراق .

أسعار شحن شدات ببجي نيو ستيت داخل السعودية

عدد 63 من شدات ببجي قيمتها 3.70 ريال سعودي . كما أن شحن شدات ببجي بعدد 340 شدة بسعر 18 ريال سعودي . كذلك تحددت قيمة شحن شدات لعبة ببجي موبايل الجديدة بعدد 690 شدة قيمتها 37 ريال سعودي . كما يمكنك شحن شدات بوبجي بعدد 1875 شدة سعرها بالسعودية 90 ريال سعودي . أما في حالة رغبتك في شحن شدات ببجي بعدد 4000 شدة بسعر 185 ريال سعودي . وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنعرض أسعار شدات ببجي في العراق .

شحن شدات ببجي نيو ستيت وسعر الشدات بالعراق

يمكن أن تقوم بشحن شدات ببجي بعدد 63 شدة وذلك سعرها 1450 دينار عراقي .

كما أن شحن شدات Pubg: New State بعدد 340 شدة سعرها بالعراق 7350 دينار .

بعدد 340 شدة سعرها بالعراق 7350 دينار . كذلك قيمة شحن شدات ببجي بعدد 690 شدة سعرها 14500 دينار عراقي .

بعدد 690 شدة سعرها 14500 دينار عراقي . كما يمكنك شحن شدات بعدد 1850 شدة بقيمة 36500 دينار عراقي .

وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض كيف يتم تثبيت لعبة Pubg Mobile .

خطوات تثبيت Pubg: New State

يتم تثبيت لعبة Pubg Mobile عبر أي متجر رسمي متوافق مع نوع هاتفك حيث هواتف أند رويد عبر متجر جوجل بلاي . كما هواتف أيفون يكون تثبيت بوبجي من متجر أبل ستور ونتعرف علي خطوات تثبيت ببجي نيو ستيت كالآتي :-

تسجيل الدخول علي أي متجر من المتاجر التي أشرنا لها وفقاً لنوع الهاتف الخاص بك . كما في حالة رغبتك في تحديث لعبة ببجي الجديد 2022 يتم الضغط علي زر تحديث داخل المتجر . كذلك في حالة رغبتك في تثبيت لعبة ببجي نيو ستيت ذلك بالضغط علي زر تثبيت . ولكن من الضروري قبل أن يتم تثبيت لعبة بوبجي يجب دفع سعر بوبجي في حالة إعلانه للعبة داخل المتجر .

تثبيت لعبة Pubg Mobile النسخة الحديثة وهي Pubg: New State في حالة رغبتك في تثبيت اللعبة . كل ما عليك أن تقوم بتسجيل الدخول علي المتجر الخاص بنوع هاتفك كما عرضنا داخل سطور مقال “موقع ثقفني” .