ما هو نظام الجهاز الفائق الجديد من Huawei؟

أعلنت شركة Huawei عن نظام بيئي تعاوني يسمح للمستخدمين ببناء نظام مكتب ذكي Super Device لأي جهاز Huawei تقريبًا ، مما يسمح بدخول أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والهواتف الذكية.

وأضافت هوازي الميزات الجديدة حيث جعلت النظام الإجمالي أكثر مرونة ويمكن للمستخدمين الوصول إليه. للحصول على الكثير من المعلومات حول ماهية Super Device والفرق بين جهاز فائق والأجهزة العادية، استمر في قراءة هذه المقالة.

ما هو الجهاز الفائق؟

يشمل جهاز فائق المقدم من هواوي مجموعة واسعة من ميزات الاتصال ، مع التركيز على عرض المكتب الذكي. يغطي Super Device السفر الخفيف والصحة واللياقة والمرح، مع الهدف العام المتمثل في إنشاء تخطيط أفضل للمستخدمين.

الهدف العام هو أن يقوم المستخدمون بربط جميع أجهزة Huawei الخاصة بهم في "تجربة مدهشة" واحدة والتي ستسمح للمستخدمين باستخدام أي جهاز بشكل أساسي لأي نشاط، مما يعني أنه يمكنك تشغيل تطبيق هاتف على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك أو العمل على شاشة الكمبيوتر اللوحي حتى عند الاتصال بجهاز كمبيوتر محمول.

سيتمكن مستخدمو Huawei الذين يمتلكون جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوترًا شخصيًا من Huawei من استخدام هذه الأجهزة كمحاور لإنشاء بيئات عمل احترافية ، مع القدرة على مشاركة الموارد بشكل جيد بين الأجهزة ، مع الهواتف الذكية والساعات الذكية القادرة على الاقتران بسماعات الرأس والملحقات الإضافية بسرعة.

يمكنك توصيل الأجهزة بسهولة بسحب وإفلات بسيط ، باستخدام الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة مع 3 خيارات: المرآة ، والتوسيع ، والتعاون.

كما يحدد الاسم ، ستعكس Mirror شاشة الكمبيوتر على الجهاز اللوحي ، مع القدرة على استخدام نفس نمط الكمبيوتر اللوحي ، على الرغم من أن Extend ستسمح لك باستخدام الجهاز اللوحي كشاشة ثانية. يعمل التعاون على تسهيل سحب ملفات البيانات وإفلاتها بين الأجهزة ، بحيث يمكن للمستخدمين نقل الملفات المختلفة بسهولة بدون كبلات أو خدمات الجهات الخارجية.

سيتمكن مستخدمو أجهزة الكمبيوتر أيضًا من الاقتراب من محتوى AppGallery الخاص بشركة Huawei من أجل تحسين النظام الإيكولوجي لتطبيقات الكمبيوتر الشخصي ، مرة أخرى بهدف الحصول على تجربة مذهلة حيث يمكن إغلاق تطبيقات الأجهزة المحمولة على جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز لوحي.

ستتمكن بعض التطبيقات المتطابقة جيدًا من العمل على نظام Windows باستخدام محرك تطبيقات HuaweiMobile ، والذي يجب أن يفتح الأبواب كثيرًا حتى بالنسبة لنظام متصل.