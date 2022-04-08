10 أسباب تجعل HUAWEI MATEBOOK E حاسبوك المحمول المفضل

هواوي لاب توب ميت بوك E هو جهاز كمبيوتر محمول يعمل بنظام Windows 11 طرح في الأسواق العالمية بسعر معقول مع شاشة OLED ، ويأتي مزودًا بلوحة مفاتيح وقلم M-Pencil. يعد هذا بديلاً مغريًا لأي جهاز آخر ويوفر الكثير من الإنتاجية والترفيه أثناء التنقل.

الشيء الجيد في MateBook E هو أنه يتخطى هذا التعقيد ويعمل بنظام Windows 11 بشكل كامل ونقي . هذا يعني أنه يدعم تطبيقات مثل Office و Photoshop ويمكنه تشغيل معظم تطبيقات Android أيضًا، لذلك انصحك بشراء هواوي لاب توب ميت بوك E.

إن أهم الفوائد التي تعود عليك من اقتناء لاب توب 2 في 1؛ أنك تستطيع تأدية أغراض مختلفة من جهاز واحد؛ فبدلًا من الاعتماد على تاب لعرض بعض الشروحات أو اصطحابه معك لخفة وزنه ولأنه يعتمد على اللمس؛ فلا داعي للوحة المفاتيح أو الماوس وغيرها من المتعلقات الأخرى.

يمكنك أن تجمع هذه المميزات من خلال جهاز اللاب توب 2 في 1؛ حيث يتيح لك أن تحوله إلى تاب؛ فتستفيد من مميزات التاب وأنت معك كامل مميزات اللاب توب، وهذا الأمر سيوفر عليك في الوقت والجهد. ويمكنك معاينة نموذج ميت بوك E لتعرف أكثر.

شركة هواوي تنتجه بتصميم جذاب وخفيف للغاية؛ مما يتيح لك حمله بسهولة وكأنك تحمل كتاب، وربما أخف من ذلك؛ فهذه من الفوائد التي ربما لا يتلفت إليها البعض؛ والتي ستوفر عليهم مجهود ووقت في أثناء الاستخدام.

تتمتع أجهزة 2 في 1 بعمر بطارية أطول من أجهزة الكمبيوتر التقليدية لأنها تستخدم طاقة أقل بكثير من أجهزة الكمبيوتر التقليدية. ربما ليس من البديهي أن نقول ذلك ، لنأخذ مثالاً، على سبيل المثال ، يمكن استخدام MateBook E من Huawei بشكل مستمر لمدة 10 ساعات ، وإذا كنت تعمل 8 ساعات في اليوم ، فلن تحتاج حتى إلى شحن إضافي. هذا تنافسي للغاية مع معظم أجهزة الكمبيوتر التقليدية.

يمكن لأجهزة الكمبيوتر المحمولة 2 في 1 غالبًا مشاركة أجهزة الشحن مع منتجات من نفس العلامة التجارية ، لذا فإن الشحن مناسب جدًا أيضًا. يمكنك التخلص من القلق من انخفاض البطارية.

ملخص مميزات لاب توب ميت بوك E