احصل على أفضل خصومات وكوبونات الكمبيوتر مع هواوي

تحاول شركة هواوي الصينية السيطرة على الأسواق العالمية في قطاعات الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، والأجهزة اللوحية، وكافة أشكال الأجهزة الإلكترونية، عن طريق سياسة الابتكار التقني الذي حقق طفرة في منتجات الشركة جعلت منها قبلة المستهلكين، وتقديم عروض الخصم المغرية أيضا.
ولكي تستطيع الحصول على قسائم وكوبونات خصم هواوي، بالإضافة إلى عروض الشركة المغرية وكوبونات الكمبيوتر والمحمول والساعات الذكية، واتباع طرق الدفع الآمنة عند شراء منتج معين، والحصول على عرض الشحن المجاني في أسرع وقت ممكن، يجب عليك الولوج إلى المتجر الإلكتروني للقيام بتسجيل الدخول عن طريق استخدام حساب هواوي الخاص.
قائمة أبرز الأجهزة التي تشملها خصومات هواوي
HUAWEI P50 Pocket
HUAWEI P50 Pro
HUAWEI nova 9 SE
HUAWEI nova 9
HUAWEI nova Y60
HUAWEI Mate 40 Pro
HUAWEI P 40 Pro
هواوي MateBook 14S.
هواوي MateBook X Pro 2021.
هواوي Mate Book 13 2021.
هواوي MateBook D 15 i5.
تابلت ميديا باد T3 7
تابلت هواوي ميديا باد T5 10
كيفية إنشاء حساب على متجر هواوي
ومن أجل إنشاء حساب خاص على متجر هواوي اتبع الخطوات التالية:
1- في البداية عليك بالدخول إلى متجر هواوي consumer.huawei.com
2- اضغط على أيقونة على شكل شخص.
3- انقر على كلمة إنشاء من أجل فتح حساب جديد.
4- سجل البيانات المطلوبة.
5- احرص على استخدام بريد إلكتروني صالح، وكذلك رقم الهاتف الجوال خاص بك.
6- بعد إكمال البيانات اضغط على الموافقة على سياسة المتجر وبنود البيع.
القسائم المتاحة في متجر هواوي
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خصم 200 ريال سعودي على الساعات الذكية من نوع WATCH GT Runner، مع التأكيد على أن القسيمة متاحة فقط على الطلبات التي تزيد قيمتها عن 2000 ريال سعودي.
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قسيمة حصرية توفر 200 ريال سعودي عند شراء أي أجهزة أو منتجات بقيمة 2000 ريال سعودي.
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توصيل مجاني للطلبات فوق 200 ريال.
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يوفر المتجر الإلكتروني لشركة هواوي وسائل دفع آمنة لعملائه بنسبة 100٪.
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ضمان أصلي يغطي 24 شهرا على المنتجات.
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شحن أمن وسريع لا يتخطى 14 يوما.
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