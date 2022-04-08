ماذا يعني المكتب الذكي المقدم من شركة هواوي؟

قدمت Huawei في 2022 المكتب الذكي وأوضحت كيف يعمل عبر ربط مجموعة من منتجاتها، عزز العرض كيف كان الابتكار الراسخ دائمًا في خط منتجات هواوي مما يجعل الاتصال متعدد الأجهزة أقرب إلى المستخدمين.

أصبحت إنترنت الأشياء (IoT) لاعباً كبيراً في الحياة اليومية وواصلت Huawei بناء نظامها البيئي ليكون نظامًا يربط أجهزة متعددة. سيساعد فهم الدور الذي يلعبه النظام البيئي لشركة Huawei في اتصال سلس في إلقاء مزيد من الضوء على المكتب الذكي.

HarmonyOS بمثابة شريان الحياة بالنسبة لـ Huawei Smart Office، وهو نظام تشغيل يتعامل مع جميع الأجهزة كما لو كانت واحدة. HarmonyOS هو نظام تشغيل توزيعي صممه Huawei لتشغيل أجهزتها. ما هو نظام التشغيل التوزيعي وعرض هواوي الكمبيوتر المحمول المكتب الذكي.

يعد HarmonyOS توزيعًا في ذلك ، حيث يتم توصيل جميع الأجهزة من خلال نفس قناة المعلومات ، مما يسهل عليهم العمل معًا كجهاز واحد. يمكن التكامل عبر الأجهزة من خلال استخدام نظام تشغيل واحد فقط عبر مجموعة كبيرة من الأجهزة الذكية.

مكتب هواوي الذكي: يهدف إلى زيادة الإنتاجية باستخدام الأجهزة الذكية

طورت هواوي مجموعة واسعة من المنتجات الذكية في شكل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والساعات الذكية وحتى السيارات الكهربائية الذكية. عرضت الشركة كيفية عمل مكتبها الذكي عبر عدد كبير من أجهزتها في MWC 2022. ويستهدف هذا الابتكار عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يعملون من المنزل.

للمساعدة في الإنتاجية ، طورت Huawei ما تسميه "جهازًا فائقًا". يساعد هذا الجهاز الفائق منتجاته على مزامنة مواردهم ومشاركتها. لإنشاء جهاز فائق ، سيؤدي السحب والإفلات البسيط على لوحة التحكم للجهاز المذكور إلى توصيله بجهاز واحد أو أكثر.

بمجرد إنشاء اتصال بين هاتف Huawei الذكي و Huawei MateBook (على سبيل المثال) ، سيتمكن المستخدمون من التحكم في هواتفهم من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. يمكن إجراء أنشطة متعددة تتراوح من مشاركة الملفات بين الهاتف والكمبيوتر المحمول وحتى اختيار المكالمات على الهاتف من MateBook. يمكن أن يساعد ذلك المستخدمين الذين يعملون من المنزل في الاستمرار في التركيز على شاشة واحدة فقط ، وبالتالي تحسين الإنتاجية.

هناك مجموعة كبيرة من منتجات Huawei يمكنها الاستفادة من هذه الميزة. مع قاعدة مستخدمي HarmonyOS المتزايدة باستمرار ، ستكون هذه الميزة مفيدة لكثير من الأشخاص!.

وفي متجر HUAWEI عبر الإنترنت، يمكنك الحصول على خصم إضافي على المنتجات التي تم تخفيضها بالفعل، مثل الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، من خلال حملة Smart Office.