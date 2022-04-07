نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويتر تُضيف ميزة رائعة طال انتظارها للمستخدمين بعد شراء إيلون ماسك حصة كبيرة من المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت خلال الساعات الماضية منصة “تويتر” على طرحها ميزة جديدة رائعة تتيح للمستخدمين تعديل تغريداتهم بعد نشرها على التطبيق، حيث تحرص المنصة خلال هذه الفترة على طرح العديد من الميزات الجديدة لجذب العديد من العملاء الجدد، فضلاً عن إرضاء جميع مستخدمي التطبيق وتلبية رغباتهم، وسط منافسة قوية بين العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ميزة تعديل التغريدات على تويتر

من جانبه أشار الموقع التقني “theverge” أن الخاصة الجديدة التي طرحتها المنصة إلى إصلاح الأخطاء الإملائية في التغريدة التي تم نشرها على التطبيق، دون خسارة التفاعلات وردود الفعل و الحاجة إلى نشر التغريده من جديد، وجاءت تلك الخاصة التي أشار لها “إيلون ماسك” أغنى شخص في العالم بعدما قام بشراء حصة كبيرة من الشركة المالكة للتطبيق.

أشارت الشركة أن تطبيق تويتر يخطط لبدء اختبار تلك الميزة مع مشتركي خدمة “Twitter Blue” خلال المدة القادمة، حيث يتمتع المشتركون بالعديد من المميزات الحصرية مقابل اشتراك شهري، وأكدت على أنها تختبر خاصية تعديل التغريدات على منصة Twitter منذ العام الماضي، حيث أكدت رئيس المنتجات الاستهلاكية في Twitter “جاي سوليفان” أن تلك الميزة مطلوبة من العديد من مستخدمي المنصة، وأن الشركة تدرس كيفية إنشاء تلك الميزة الرائعة بطريقة آمنة.

ووفقاً للتقارير أن العديد من مستخدمي Twitterطالبوا بإضافة خيار يتيح لهم تعديل التغريدات في حال وجود خطأ إملائي في التغريده الشائعة، ولكن الرئيس السابق لشركة Twitter جاك روسي كان مترددا في إضافة تلك الميزة الرائعة للمستخدمين خلال الفترة الماضية، حيث أعرب عن قلقه أثناء حديثه عن زر التعديل للتغريده، والذي قد يسمح للمستخدمين بتغير معنى التغريدة، وأكد في 2020 أن المنصة قد لا تُضيف تلك الميزة أبداً، مؤكداً أن منصة Twitter بدأت مسيرتها لخدمة للرسائل ولا يمكن استرجاع الرسائل وأنها تريد الحفاظ على ذلك النهج.

والجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا “إيلون ماسك” قد قام بشراء حصة كبيرة من منصة Twitter، وهى من أكثر منصات التواصل الاجتماعي التي يفضلها رجل الأعمال، حيث أنها قد اشترى نحو 73 مليون سهم بنسبة 9.2%، مما أدى إلى رفع قيمة الأسهم خلال الفترة الأخيرة.