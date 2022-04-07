نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استبدال كود فري فاير الرسمي 2022 بالخطوات للحصول علي هداية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استبدال كود فري فاير الرسمي والذي يقوم بالإشراف على كافة ما يتعلق بتلك اللعبة القتالية الأسطورية هو قارينا حيث نالت تلك اللعبة تحت هذا الموقع على العديد من الانتشار في كافة الدول العالمية ولم تقتصر على عمر معين بل تباينت أعمار لاعبيها ما بين الصغير والكبير وهذا للتشويق الدائم الذي تشهده، ولابد من الاستمرارية في تلك اللعبة شحن الجواهر أو استبدال الاكواد التي يتم عرضها من قبل الموقع ومن خلال موقعنا سوف نقوم بالتوضيح.

موقع استبدال كود فري فاير

ويتم الدخول إلى موقع إستبدال المكافئات – Garena الرسمي قارينا للاستمرار في اللعبة وهذا من قبل خطوات وهي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي قارينا. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. ومن ثم بعد ذلك كتابة الكود في المكان المخصص له بالموقع. قم بالدخول إلى اللعبة للتأكد من إتمام عملية الاستبدال. سيعرض قارينا الهدايا التي منحت من خلال تلك العملية.

اكواد سكنات فري فاير 2022

ويعد قارينا هو الموقع الرسمي الوحيد المسئول عن استبدال الكود الخاص بلعبة فري فاير حيث تتمثل خطوات متتالية من أهمها ما يلي:

الدخول إل موقع قارينا الرسمي من خلال شبكة إنترنت قوية.

كتابة الكود المكون من 12 حرف ورقم ما بين صغير وكبير في مكانه.

مراعاة الدقة أثناء كتابة الكود.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستبدال.

الرجوع الفوري إلى اللعبة للتأكد من عملية الاستبدال.

اكواد فري فاير

وهي عبارة عن أرقام وحروف ما بين الصغيرة والكبيرة عددها 12 ومنها:

HGKASSLUEPVS الكود الخاص بإلغاء الحظر بفري فاير.

4EUWRCXKPLV8 وهذا الكود خاص بالحصول على سلاح ببغاء استوائي.

RP4TXG29EXSJ يحصل اللاعب من خلاله على سلاح سيد العقول.

YAPQSSRUEYVD للحصول على بعض الجواهر مجانا.

Y7PS 1HR6 23H4 كود لاستعادة لعبة فري فاير.

Y76S 1LR6 56L1 للحصول على رقصة العرش.

شحن اكواد فري فاير

قارينا هو الموقع الرسمي الوحيد لاستبدال الاكواد الخاصة بلعبة فري فاير والتي يتم الحصول على العديد من الهدايا التي تكفل استمرار تلك اللعبة الشيقة. ومن خلال استبدال الاكواد يتمكن اللاعب من الحصول على الخرائط المتطورة والأسلحة المتطورة الفتاكة التي يمكن من خلالها البقاء حيا.