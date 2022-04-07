نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث eFootball 2022 v1.0.0 للهواتف رسميا من كونامي يوم وساعة نزول إي فوتبول 2022 موبايل موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث eFootball 2022 v1.0.0 ، لقد أنهت شركة كونامي اليابانية حالة الجدل الواسع التي أحدثتها الشهور السابقة في ساحة الألعاب الإلكترونية عبر شبكة الأنترنت. بإصدار موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل. بالتحديث الجديد حيث أستمر تطوير هذا التحديث أكثر من خمسة أشهر إضافية. حيث كان من المفترض أن يتم نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد والأيفون والهواوي. أن يتم نزولها مسبقا في شهر أكتوبر الماضي 2021. ولكن أعلنت في وقتها كونامي أن اللعبة لبست متاحة خلال هذا الخريف أي يعني في الموعد السنوي للتحديثات. بل ستكون متاحة رسميا في الربيع الحالي لعام 2022.

كما أطلقت شركة كونامي اليابانية رسميا موعد نزول بيس 2022 موبايل تحت مسمى V1.0.0. وذلك عبر رسالة نصية على الموقع الرسمي الخاص بهم. وكذلك صفحتهم الشخصية على تويتر تم إضافة نفس الرسالة الإلكترونية. ومن خلال منصتكم المتميزة (ثقفني) سوف نعرض لكم نص هذه الرسالة الإلكترونية الخاصة بــ تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد. وكيفية الحصول على التحديث المنتظر للعبة إي فوتبول 2022 موبايل.

تحديث eFootball 2022 v1.0.0 للهواتف

أطلقت رسميا كونامي الموعد الذي ينتظره عشاق اللعبة حول العالم عبر منصتها الرسمية على شبكة الأنترنت تحديدا يوم أمس 6 من أبريل 2022. بتوقيت القاهرة 8 صباحا و9 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية. وتنص هذه الرسالة كالأتي بعد عملية الترجمة الفورية لها. ” سيصدر تحديث إي فوتبول 2022 موبايل في 14 أبريل 2022. أن نقدم لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم فرصة للاستمتاع بلعبة كرة قدم جديدة بواقعية لا مثيل لها لم يسبق لها مثيل. لقد عمل فريق التطوير بجد منذ ذلك الحين لاستعادة ثقة مشجعينا الكرام ، وكذلك لجعل اللعبة أكثر إمتاعًا لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم. كجزء من التزامنا بتحسين اللعبة ، أضفنا أوامر جديدة والعديد من العناصر (الهجومية والدفاعية) السائدة في لعبة eFootball 2022 MOBILE الحديثة. لقد أعدنا أيضًا تعديل توازن اللعبة وإصلاح الأخطاء ، لضمان تجربة لعب ممتعة”.

“كل هذه التغييرات كانت ممكنة فقط بسبب آرائك القيمة. تعليقات المستخدمين التي جمعناها من استطلاعات الرأي داخل اللعبة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. كان الكثير منهم يشجعنا على إنشاء أفضل لعبة ممكنة. لقد ألهمنا دفء التعليقات وتمكنا من العمل معًا كفريق واحد ، حتى في خضم الأزمة الصحية العالمية. لهذا نود أن نشكرك من أعماق قلوبنا. وعلى الرغم من مرور 6 أشهر على الإصدار الأولي في سبتمبر الماضي ، نعتقد أننا وصلنا أخيرًا إلى مستوى من الجودة يمكننا الوثوق به. ومن هنا جاء القرار وراء إصدار تحديث eFootball 2022 v1.0.0. كن مطمئنًا ، لا يزال لدينا بعض الوظائف الإضافية التي سيتم تنفيذها في التحديثات المستقبلية ، لذا ترقب المزيد من المعلومات في المستقبل. في غضون ذلك ، نأمل بالتأكيد أن تستمتع بـ تحديث إي فوتبول 2022 موبايل“.

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days. — eFootball (@play_eFootball) A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV



There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days. — eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022

كيفية تثبيت إي فوتبول بيس 2022 موبايل

بعد أن عرضنا الموعد الرسمي لنزول تحديث eFootball 2022 v1.0.0 سوف نعرض لكم الآن كيفية التحديث على الهواتف من خلال الخطوات التالية. وهناك طريقتين الأولى عبر الدخول يوم الخميس 14 أبريل على النسخة الحالية 2021 وسوف تظهر رسالة منبثقة في منتصف الشاشة تفيد أن يمكنك الحصول على بيس 2022 موبايل من خلال الضغط على UPDATE. أو من خلال الطريقة التالية.

يمكن الدخول على متجر جوجل للحصول على لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد .

. والبحث عن تحديث إي فوتبول 2022 موبايل من خلال شريط البحث.

من خلال شريط البحث. كما يجب الضغط على كلمة UPDATE بجوار النسخة الجديدة.

سوف يستغرق بعضا من الوقت حتى نجاح عملية تنزيل بيس 2022 موبايل.

والآن لقد توصلنا لنهاية الخبر السعيد لعشاق اللعبة عن موعد تحديث eFootball 2022 v1.0.0 للهواتف. كما أستعرضنا لكم أيضا كيفية تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل.