طريقة تحميل minecraft ماين كرافت اخر اصدار 2022 للموبيلات

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عمر شويل - جدة ظهرت لعبة minecraft كإحدى ألعاب الكمبيوتر و أجهزة الويندوز البسيطة المركبة عن طريق لغة Java لتبدأ في الانتشار والتوسع. في هذا المقال سنتعرف على كل ما يخص اللعبة. تعد اللعبة على انتشارها الكبير ونجاحها الواسع من أبسط ألعاب الكمبيوتر التي لا تتطلب مواصفات مرتفعة للأجهزة. مع ذلك، فهي من أمتع ألعاب المغامرة والبناء والبقاء وتعتبر اللعبة إلي الأن متربعة علي عرش مبيعات ألعاب الفيديو جيم إلي يومنا هذا والذي تجاوز أكثر من 300 مليون عملية شراء إلي الأن. في السطور القليلة القادمة سنتعرف على طبيعة لعبة minecraft و كذلك المواصفات التي يمكن بها تشغيل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر بسلاسة ودون مشكلات.

عن لعبة minecraft:

لعبة ماينكرافت هي لعبة ثلاثية الأبعاد مبنية في هيئة بلوكات مضلعة. هدف اللعبة الأساسي هو البقاء على قيد الحياة؛ حيث يعمل اللاعب على استخراج المعادن والمجوهرات والمعادن النفيسة مثل الذهب والألماس بجانب تجميع الموارد المختلفة التي تساعده على البقاء مثل الماء والطعام والأخشاب وغيرها. بجانب ذلك، يجب على اللاعب محاربة الحيوانات المتوحشة والوحوش للبقاء على قيد الحياة.

يعد ما سبق هو مسار اللعبة وهدفها، فلا يوجد نقطة محددة يجب الوصول إليها أو هدف معين يجب تحقيقه وقد يكون هذا هو سبب نجاح اللعبة وانتشارها انتشارا واسعاً حول العالم إذ أن قصة اللعبة وأهدافها غير محددة فتعطي اللاعب حرية أكبر ومساحة واسعة للعب دون ضغوط أو احتمالية خسارة مما يحقق مزيد من الإثارة والمتعة.

مع التطوير المستمر للعبة من قبل شركة Mojang، تم تقسيم طريقة اللعب إلى عدة أوضاع يمكن للاعب الاختيار من بينها طبقاً لرغبته. فمثلاً نظام Survival يقوم على البقاء على قيد الحياة بالطرق المختلفة ونظام Creative يركز على البناء والإبداع في التصميم ولا يهتم إطلاقاً بالقدرة على البقاء. وغيرها الكثير من أنظمة لعبة ماين كرافت.

مواصفات أجهزة الكمبيوتر اللازمة لتشغيل لعبة minecraft:

كما سبق وذكرنا، فإن لعبة ماينكرافت مطورة بلغة الجافا وهي لعبة بسيطة لا تحتاج لمواصفات عالية حتى بعد التطوير المستمر للعبة أو النسخ المحدثة منها. يمكن تجميع أهم مواصفات أجهزة الكمبيوتر اللازمة في القائمة التالية:

معالج بروسيسور انتل core i3 أو AMD A8-7600 APU أو أحدث مساحة ذاكرة تخزين فارغة 1 جيجا بايت أو أكثر ذاكرة عشوائية رام 4 جيجا بايت أو أكثر كارت شاشة انتل 4000 HD Graphics أو AMD Radeon R5 series نسخة مايكروسوفت ويندوز 7 أو أعلى

طريقة تحميل ماين كرافت للأندرويد وأيفون