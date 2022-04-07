تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد ومتابعة الأعمال الدرامية رمضان 2022 El Fadjer TV DZ

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 El Fadjer TV DZ بعد أن تم تغيير ترددها حتى يتم نقل أفضل خدمة بث وأعلى جودة للمشاهدين بواسطة إدارة القناة الجزائرية، وقد ازدادت عملية البحث عنها خلال الأيام الماضية لما تنقله قناة الفجر الجزائرية من أعمال درامية متنوعة وبرامج متنوعة تناسب أذواق المشاهدين وتتوافق مع كافة الفئات العمرية إضافة إلى مجموعة كبيرة من أعمال الدراما الدينية أيضًا، وفي التالي كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

إضافة لما سبق ذكره فبإمكانك استقبال وضبط قناة الفجر الجزائرية El Fadjer TV DZ 2022 عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا قم بتوجيه الدش على القمر الصناعي نايل سات.

ثم قم بضبط تردد قناة الفجر، استقطاب الأفقي 12034.

كذلك قم بضبط معدل الترميز 27500.

ثم معامل تصحيح الخطأ 3/4.

في النهاية الضغط عل أيقونة بحث عن قناة El Fadjer وسوف يتم استقبال القناة بعد ضبط التردد بشكل فوري.

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إضافة لما سبق ذكره فالجدير بالعلم أن تم إطلاق قناة الفجر الجزائرية لأول مرة في عام 2015 والقناة يتم بث إرسالها من مدينة بلعباس في جمهورية الجزائر والقناة مملوكة لصاحبها رجل الأعمال الشيخ إبن الشنفري، وقد لاقت القناة استحسان كبير من قبل المشاهد العربي منذ وقت مضى خاصة وقت انتشار فيروس كورونا ومكوث كافة المواطنين في منازلهم، وفي هذه الأيام التي تتسابق فيها الأعمال الرمضانية المتنوعة في مختلف المجالات للبث عبر شاشات الفضائيات فتقدم القناة مجموعة ضخمة تهم المشاهد العربي.

تردد قناة الجزائرية الارضية

إضافة لما سبق لمحبي متابعة المباريات الرياضية بإمكانهم ضبط قناة الجزائرية الارضية مجانًا من خلال ضبط التردد 11680، بموجب معدل ترميز أفقي 27500 وفك التشفير من خلال الخطوات التالي ذكرها: