نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار هاتف أوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro المذهلة في السعودية ومصر ومواصفات خيالية في المقال التالي

سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro المذهلة، يأتي هاتف أوبو رينو 7 برو من سلسلة Reno ليكون نسخة مطورة من هاتفها السابق Oppo Reno 6 Pro، ويتميز بحصوله على شاشة ذات جودة عالية من نوع AMOLED، بالإضافة لمعالج قوي 1200 Dimensity Max 5G، وإذا كنت ترغب في شراءه عزيزي القارئ سوف نسرد لك من خلال موقعنا كافة مواصفاته وأسعاره في مصر والسعودية وعلى مستوى العالم. مواصفات أوبو رينو 7 برو المذهلة يأتي هاتف أوبو رينو 7 برو بخامات صنع من البلاستيك بأبعاد 7.5 في 73.2 في 158.2 ملم ووزن 180 جرام.

كما يدعم الهاتف تشغيل شريحتين من نوع نانو سيم، ويدعم شبكات الاتصال للجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

بينما تأتي الشاشة من نوع Amoled بمساحة 6.55 إنش مع معدل تحديث 90 هرتز بدقة 2400 في 1080 بكسل.

ويأتي الهاتف بذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام.

وحصل الهاتف على معالج Media Tek Dimensity 1200 Max 5G ثماني النواة 3.0 GHz مع معالج رسومي ARM G77 MC9.

الكاميرا الخلفية ثلاثية الأولى دقة 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 من نوع Wide، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 من نوع Ultrawide، والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 من نوع Macro كما تدعم HDR, panorama.

أما الكاميرا الأمامية فهي أحادية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 من نوع (Wide) وتدعم خاصية panorama وتصوير فيديوهات جودة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية مع دعم خاصية التثبيت إلكتروني.

والواي فاي يأتي الـــــ a/b/g/n/ac/6 مع دعم Hotspot ، Wi-Fi Direct ، Dual -band.

والبلوتوث يأتي بإصدار V5.2 مع دعمه إلى A2DP ، LE ، aptx HD.

كما يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

ويدعم مستشعر البصمة تحت الشاشة من الأمام والتسارع والدوران والبوصلة والقرب وطيف الألوان.

ويأتي بنظام التشغيل الــــ Android 11 وبألوان الأزرق والذهبي والأسود. سعر هاتف Oppo Reno 7 Pro وجاء سعر هاتف Oppo Reno 7 Pro في مصر تقريباً بمبلغ 8000 جنيه للنسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام.

أما سعر نفس النسخة في المملكة العربية السعودية فجاءت بمبلغ 1800 ريال سعودي.

كما جاءت نفس النسخة من الهاتف عالمياً بسعر 425 يورو بما يعادل 500 دولار أمريكي. عمر شويل - جدة أسعار هاتف أوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro المذهلة في السعودية ومصر ومواصفات خيالية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار هاتف أوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro المذهلة في السعودية ومصر ومواصفات خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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