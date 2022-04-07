نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن فيبوكس فورت نايت للكمبيوتر والبلايستيشن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن فيبوكس فورت نايت الوصول إليها هي ما يرغب به لاعبي فورت نايت وهي أشهر الألعاب القتالية على ساحة الألعاب الإلكترونية، حيث أن الفيبوكس هي العملة الافتراضية للعبة التي تمكن اللاعبين من شراء ما يلزم من معدات وأسلحة وسكنات، والتي تؤهلهم إلى اجتياز المراحل الأصعب في اللعبة والوصول إلى المراحل الأخيرة منها، يعد من السهل شحن فيبوكس لعبة فورت نايت من خلال شحن جميع البطاقات الخاصة بالبلايستيشن عن طريق المتجر الذي يتبعه الحساب، وبالتالي سهولة شراء الفيبوكس من جميع المتاجر سواء الأمريكي أو السعودي من خلال موقع بطاقتي.

طريقة شحن فيبوكس فورت نايت

يبحث جميع لاعبي فورت نايت عن طريقة آمنة في شحن نقاط فورت نايت فيبوكس، وهي عبارة عن عملة افتراضية للاعبين تمكنهم من شراء بعض العناصر التي يحتاجون إليها لتخطي مراحل اللعبة الصعبة مثل الأزياء المختلفة، والرقصات.

لم تقتصر قيمة الفيبوكس على ذلك فقط بل تمتد لتساعد في الحصول على Battle pass الخاص بالفورت نايت، والذي يكفل مجموعة من العناصر المجانية التي تساعد اللاعب على اجتياز مستويات اللعبة.

طريقة شحن الفيبوكس لأجهزة البلايستيشن

يستطيع جميع لاعبي فورت نايت على أجهزة البلايستيشن الحصول على الفيبوكس التي يرغبون بها بطريقتين معروفتين وهما:

شراء بطاقات فورت نايت

الحصول على جميع بطاقات الهدايا الخاصة باللعبة عن طريق منصة البلايستيشن التي تعد أسرع طرق شحن نقاط فورت نايت، وهي عبارة عن بطاقات تتضمن كود يتم إدخاله في الخانة المخصصة له في متجر البلايستيشن الخاص بالبطاقة، كما يمكن بكل سهولة شراء جميع بطاقات الهدايا الخاصة باللعبة بطريقة سهلة من خلال موقع بطاقتي.

شحن فيبوكس لأجهزة الاكس بوكس

أصبح من السهل حالياً الحصول على شحن فيبوكس الخاص بلعبة فورت نايت، عن طريق الاعتماد على شراء البطاقات الاكس بوكس عن طريق المتجر التابع لحسابهم الالكتروني، حيث يسهل من خلاله استعمال الرصيد.

طريقة شحن فيبوكس فورت نايت للكمبيوتر

يستطيع جميع لاعبي فورت نايت عن طريق المنصة الخاصة بالحاسب الشخصي لشحن الفيبوكس بطرق مختلفة من أبرزها ما يلي:

استخدام رصيد paypal

يعد متجر epic games هو المسؤول الرئيسي عن شحن أجهزة الحاسوب الآلي، حيث يمكن من خلاله دفع المبلغ المطلوب من الرصيد المتوفر في pay pal، فإن ذلك الرصيد من شأنه شراء فيبوكس بسهولة.

استخدام بطاقة الائتمان

يكفل متجر Epic games عملية الشراء والدفع عن طريق مختلف بطاقات الائتمان، لذا فإن العميل منوط به استخدام بطاقة الائتمان التي يرغب بها وشراء الفيبوكس من خلالها.