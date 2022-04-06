طريقة تحميل GTA 5 جراند ثفت أوتو 5 للأندرويد وجميع الجوالات

لعبة Gta 5 جراند ثفت أوتو 5 متاحة لجميع أجهزة البلاي ستيشن وأجهزة الإكس بوكس والجوالات على اختلافها. منذ ظهور اللعبة في 2013 حققت نجاحاً هائلاً دفع شركة Rockstar لتطويرها باستمرار. اللعبة التي تعد واحدة من أنجح أجزاء سلسلة ألعاب الفيديو جراند ثيفت اوتو تتميز بالجرافيكس العالية والإمكانيات المتطورة والتي قد لا تجدها في الأجزاء الأخرى من لعبة gta. مع ذلك، فاللعبة متاحة تقريباً على جميع أجهزة ومنصات ألعاب الفيديو وتعتبر الجزء الخامس في السلسلة والذي تدور أحداثة في مدينة سان أندرياس وصدر بعدها الجزء الأكبر شعبية وهوا جراند ثيفت أوتو فايس سيتي. في هذا المقال سنتعرف على هذه الأجهزة والمواصفات اللازمة لتشغيل اللعبة وطريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 بخطوات بسيطة.

الأجهزة المتاح عليها لعبة Gta 5:

بلاي ستيشن PS3 كذلك بلاي ستيشن PS4. بلاي ستيشن PS5. إكس بوكس وان. كذلك إكس بوكس 360. إكس بوكس سيرز X / S. أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة مايكروسوفت ويندوز. أيضا أجهزة الهاتف والتابلت نظام أندرويد. أجهزة الآيفون و آيباد وماك بوك.

مواصفات أجهزة الكمبيوتر للعبة Gta 5:

ظهرت نسخة Gta 5 لأجهزة الكمبيوتر و ويندوز عام 2015، وكانت تتمتع برسومات عالية تتطلب إمكانيات مرتفعة للأجهزة. يمكن اختصار أهم هذه المواصفات في النقاط التالية:

نسخة ويندوز Windows 10 64-bit أو أعلى لتجنب الأخطاء.

معالج بروسيسور intel core i5 أو AMD X8 FX-8350 أو أحدث.

ذاكرة عشوائية رامات سعة 8 جيجا بايت أو أعلى.

هارد ديسك 132 جيجا بايت على الأقل مع مساحة فارغة بحد أدنى 80 جيجا بايت.

كارت جرافيكس 1GB NVIDIA 9800 GT.

كارت الصوت Directx 10 Compatible.

مواصفات الجوالات اللازمة لتنزيل تطبيق Gta 5:

تعد المواصفات اللازمة للهواتف والأجهزة اللوحية أكثر تواضعاً، حيث تم تطوير هذا التطبيق بحجم صغير وإمكانيات أكثر مرونة ليناسب الجوالات. أهم هذه المواصفات هي:

مساحة ذاكرة فارغة أكثر من 3 جيجا بايت.

رامات ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت أو أكثر.

يفضل أن يكون المعالج انتل ثماني النواة لتجنب الأعطال.

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5