نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تنزيل لعبة جراند ثفت اوتو فايس سيتي متجر Google Play للأندرويد grand theft auto في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الألعاب التي حظيت على شهرة عالمية تأتي لعبة جراند ثفت اوتو فايس سيتي للأندرويد آخر إصدار 2022، حيث تم تحديث اللعبة عبر متجر التطبيقات الشهير للهواتف الأنردويد Google Play بتاريخ 24 فبراير 2022، والتي تم وضع ميزات بلعبة سرقة السيارات من العصابات، ولأهمية اللعبة في عالم التكنولوجيا بلغ عمليات تثبيتها لأكثر من 10 مليون عملية، وهي لعبة مجانية صغيرة الحجم من السهل تنزيلها على هاتفك في حالة توافر متطلبات تشغيل اللعبة.

لعبة جراند ثفت اوتو فايس سيتي

لمن يريد تجربة لعبة حرب العصابات grand theft auto التي تضعك في عالم مفتوح ملئ بالإثارة، من خلال مافيا سرقة السيارات في لعبة فيديو العصابات، والتي تتميز بحياة حقيقية ثلاثية الأبعاد، وتحتاج منك المهارة في الرماية لتصبح بطلا من خلال التحديات التي تواجهك من المافيا وكل ما عليك هو إنقاذ المواطنين وقتل تلك العصابات في عالم مطاردة بالسيارات واستخدام الأسلحة من أجل استعادة شاحنة أسلحة يقوم العصابات بتهريبها، وهنا تحصل على خريطة اتجاهات لمساعدتك وإنقاذ الأصدقاء.

تنزيل لعبة GTA Vice City النسخة الاصلية

إن لعبة فايس سيتي 2022 على متجر جوجل بلاي تم تحديثها 2022 وهي لعبة من ألعاب ألأكشن والإثارة ومليئة بالمتعة من خلال أحداث عنيفة والحرب مع عصابات المافيا، وعن النسخة الأصلية في لعبة فايس سيتي فهي على متجر التطبيقات جوجل بلاي ومن متطلبات تشغيل اللعبة:

الدخول على متجر جوجل بلاي.

في المتصفح كتابة اسم اللعبة.

قم بالضغط على اللعبة، ثم تثبيت.

لابد أن يعمل هاتفك يعمل بنظام الأندرويد 6.0 والأحدث.

كما أن الإصدار الحالي هو 4.0.1.

كذلك توافر مساحة تخزين تناسب لحجم اللعبة 110 ميجابايت.

وأكدت اللعبة أنها تناسب البالغين 17 عام فما فوق.

مميزات تحديث فايس سيتي 2022

لعبة جاتا فايس سيتي منتشرة على كثير من المنصات فليت للهواتف الأندرويد فقط، بل من السهولة تثبيت اللعبة على جهاز كمبيوتر، ومن مزايا لعبة سرقة العصابات:

اللعبة بها 10 مستويات في وضع التحدي.

تم تحديد وقت لإكمال المهام الكبرى.

اللعبة بها مغامرة ملحمية.

تتضمن اللعبة أكثر من وضع منها وضع التصوير والتحدي، وكذلك الوضع الحر.

وقد حصلت لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي 2022 على 4.3 نجمة من اصل 5 نجوم لتقييم أكثر من 87.594.