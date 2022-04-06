إضافة قمر النايل سات الجديد 301 وتنزيل أكثر من 2000 قناة جديدة 2022 وداعا القمر القديم

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عمر شويل - جدة إضافة قمر النايل سات الجديد 301 وتنزيل أكثر من 2000 قناة جديدة 2022 وداعا النايل سات القديم، قمر نايل سات الجديد 301 والذي من المقرر إطلاقه مع بداية شهر يونيو الجاري بعد أقل من شهرين، والذي يحتوي على جميع القنوات القديمة بالإضافة إلى قنوات جديدة أكثر من 2000 قناة جديدة، ولكي تتمكن من بدء عملية البحث على القمر الجديد نقدم لكم اليوم طريقة إضافة القمر الجديد على جهاز الإستقبال و طريقة عمل بحث شمل عليه بدون إضافة أي تردد وتنزيل أكثر من 2000 قناة.

إضافة قمر النايل سات الجديد 301

الكثير منا يمتلك أجهزة إستقبال بمعالج SUNPLUS لذا نقدم لكم طريقة إضافة القمر الجديد على معالج SUNPLUS، كل ما عليك هو النقر على زر MENU في الريموت كنترول لفتح القائمة الرئيسية، يتم التحرك عن طريق أزرار الريموت حتى التوقف على أيقونة التركيب ثم النقر OK، يتم فتح عدة خيارات يتم التحرك حتى التوقف على أيقونة قائمة الأقمار الصناعية لكي تتمكن من تنزيل قمر النايل سات الجديد 301، و النقر على زر OK، يتم فتح قائمة بجميع الأقمار الصناعية على جهاز الإستقبال الخاص بك.

وداعاً النايل سات القديم تنزيل الجديد 2022

عند النظر إلى أسفل الشاشة نجد أربعة أيقونات يتم من خلالها التحكم في هذه الأقمار الصناعية يتم النقر على الزر الأحمر المتواجد في الريموت كنترول والذي يوضح إمكانية إضافة تردد جديد، يتم فتح قائمة بها رقم ترتيب القمر الجديد ضمن القائمة و اسم القمر الجديد على جهاز الاستقبال، لكي تتمكن من تغيير إسم قمر النايل سات 2022 الجديد 301 يتم التوقف عند القمر و النقر على زر زيادة مستوى الصوت، ثم يتم النقر على الزر الأصفر لكي تتمكن من حذف الإسم القديم ثم يتم كتابة إسم القمر الجديد والنقر على الزر الأزرق ثم إختيار نعم.

تنزيل أكثر من 2000 قناة جديدة

يتم ظهور الإسم الجديد يتم التوقف على أيقونة وضع القمر الجديد يتم تعديله إلى الشمال، ثم تغيير خط الطول إلى (0008) ثم النقر على OK، ثم لكي تتمكن من تنزيل القنوات الجديدة 2022 يتم وضع علامة صح أمام القمر الجديد ثم النقر على الزر الأزرق في الريموت كنترول يتم تحديد الاستقطاب افقي و عمودي، تغيير البحث عن شبكة إلى فتح، نوع قنوات البحث قنوات مجانية و نوع البحث بحث أوتوماتيكي، حيث يبدأ قمر النايل سات الجديد 301 في عمل البحث وخلال عدة دقائق يتم تنزيل أكثر من 2000 قناة جديدة.