كيف يمكنك تثبيت لعبة Fortnite إلكترونية رسميًا على جهاز iPhone و جهاز الكمبيوتر الخاص بك

تعد Fortnite واحدة من أكثر ألعاب الفيديو توافقًا مع مجموعة كبيرة من الأجهزة هي لعبة فيديو مشهورة بها عدد كبير من اللاعبين الذين يلعبونها يوميًا ويحبونها، ويريدون الفوز والاستمرار في اللعب لذا يمكنك تشغيلها على هاتفك أو على كمبيوتر سطح المكتب الخاص بك، مما يسمح لأي شخص ولجميع الأشخاص بلعب اللعبة والمشاركة في المعارك وركوب Battle Bus، على الرغم من حقيقة أن اللعبة تشتهر باستخدامها على الهواتف الذكية، ومع ذلك يجب استيفاء شروط ومتطلبات معينة لتشغيل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر ذات أنظمة التشغيل المختلفة التي تعمل فيها هذه الأجهزة المكتبية ومع ذلك، فإن عشاق اللعبة يبحثون باستمرار عن طريقة بسيطة وجديرة بالثقة لتنزيلها، وسوف نوضح لك كيفية القيام بذلك ما عليك سوى اتباع الخطوات الموضحة في هذه المقالة للحصول والمعرفة بشأن اللعبة.

كيف يمكنك تثبيت لعبة Fortnite إلكترونية رسميًا على جهاز iPhone الخاص بيك

الدحول إلى App Store.

أعلاه سيحدد اللاعب موقع مربع الحساب ويختار جميع المشتريات في منطقة الحساب.

قم بزيارة مشترياتي للاطلاع على قائمة بالبرامج التي تم تنزيلها مسبقًا.

وجدنا Fortnite في نتائج محرك البحث.

ستتم إعادة عملية التنزيل إذا نقرت على “تثبيت”.

كيف يمكنك تثبيت لعبة Fortnite رسمية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

إنشاء حساب Epic Games لقد قمنا بتثبيت Epic Games Launcher لنظام التشغيل Windows لنقلك إلى صفحة اللعبة باستخدام حسابك الذي تم إنشاؤه حديثًا. سنفتح الملف عندما يتم تثبيته وتثبيته على الكمبيوتر. عندما تظهر النافذة تطلب منك السماح للتطبيق بإجراء تغييرات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك انقر فوق قبول ثم تثبيت. ضع تفاصيل حسابك الجديد هنا. بعد ذلك انتقل إلى داخل التطبيق وابحث عن اللعبة ثم قم بتشغيلها. نضغط على زر Get الموجود في أسفل الشاشة وهو الزر الذي نحصل من خلاله على اللعبة.

وظائف لعبة Fortnite