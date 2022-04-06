نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر eFootball PES 2022 mobile الجديدة خطوات تحديث eFootball PES Konami في المقال التالي
eFootball PES 2022 mobile الجديدة والتحديث الأخير الصادر من شركة KONAMI العالمية . حدث لعبة PES 2022 موبايل عبر موقع الشركة الرسمي بعد طول انتظار لنزول التحديث الأخير منذ شهر ديسمبر الماضي . كما كان مقرراً لنزول إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد بتحديثاتها الشاملة وتم تأجيل الموعد مرة أخري ليكون . أخر شهر مارس الماضي تأتي نسخة إي فوتبول بيس 2022 موبايل المتوافقة مع كافة أنواع الهواتف أند رويد وهواتف أيفون . وكافة الهواتف الذكية حيث يسأل عشاق الساحرة المستديرة كيف يتم تحديث بيس 2022 موبايل . وهذا ما سنتعرف عليه داخل سطور مقال اليوم القادمة عبر “موقع ثقفني” .
eFootball PES 2022 mobile الجديدة وتصريحات KONAMI
لعبة PES 2022 موبايل صرحت عنها شركة KONMI بأن هناك بعض اللاعبين ممن يشتكون . بأن حجم تحديث اللعبة الأصلي ربما يتم تثبيته علي الهاتف بحجم غير مكتمل لذلك نوهت الشركة . بأن نجاح تحديث إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد وأي نوع هاتف أخر يجب أن تكون مساحة التخزين . داخل الهاتف لا يقل عن 1.9GB كذلك بجانب التنويه عن ضرورة أن يكون الهاتف حديثاً لكي ما تنجح خطوات تثبيت eFootball PES 2022 أو تحديثها . كما أن PES 2022 كان مقرراً لها في وقت سابق أن يتم تحديثها في فبراير الماضي . ولكن تم التأجيل كما أشرنا داخل المقال لشهر مارس ولذلك سنعرض خطوات تحديث إي فوتبول بيس 2022 موبايل . عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
eFootball PES 2022 mobile الجديدة ونصائح KONAMI عنها
أطلقت شركة KONAMI بعض النصائح الخاصة في لعبة PES 2022 موبايل نتعرف عليها قبل خطوات التحديث كالآتي :-
- إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد في حالة قيامك بتثبيت اللعبة يجب أن تنتظر حتي يكتمل التثبيت بنسبة 100% . وذلك حتي تكون كافة الملفات الخاصة بلعبة eFootball PES مكتملة .
- كما يجب توفير المساحة المشار لها للعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل حتي تعمل بشكل جيد . حيث في حالة عدم توفير تلك المساحة لن يكتمل التحديث أو التثبيت .
- كذلك من الضروري أن يتم تثبيت أو تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل عبر شبكة WiFi قوية وليس من بيانات الهاتف .
- وخلال سطور المقال القادمة من “موقع ثقفني” سنعرض كيف يتم تحديث بيس 2022 موبايل .
الخطوات الخاصة بتحديث eFootball PES 2022 mobile الجديدة
- قم بتسجيل دخولك علي المتجر المتوافق مع الهاتف الخاص بك لكي ما يتم تحديث لعبة PES 2022 موبايل .
- كما بعد تسجيل الدخول وفي حالة امتلاكك لعبة eFootball PES علي هاتفك قم بتحديثها من مربع “التحديث” بالمتجر .
- كذلك في حالة رغبتك في تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد يتم الضغط علي زر “تثبيت” بالمتجر .
- في حالة تثبيت إي فوتبول بيس 2021 موبايل شاملة سعر معلن علي المتجر يتم دفعه عبر بطاقة الائتمان الخاصة بك .
- تتبع الخطوات الخاص بتحديث أو تثبيت لعبة PES 2022 موبايل لهواتف أند رويد أو أيفون أو هواوي يكون . عبر أي متجر لأي هاتف من هذه الهواتف بنفس الخطوات الخاصة بالتثبيت أو التحديث .
eFootball PES 2022 mobile الجديدة التي من المفترض أن تكون قد تم إطلاقها علي كافة المتاجر المعتمدة . جوجل بلاي و أبل ستور و هواوي في أخر مارس الماضي عرضنا تفاصيل اللعبة الرائعة لعبة PES 2022 موبايل بمقال “موقع ثقفني” اليوم .
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