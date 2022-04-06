eFootball PES 2022 mobile الجديدة خطوات تحديث eFootball PES Konami

eFootball PES 2022 mobile الجديدة والتحديث الأخير الصادر من شركة KONAMI العالمية . حدث لعبة PES 2022 موبايل عبر موقع الشركة الرسمي بعد طول انتظار لنزول التحديث الأخير منذ شهر ديسمبر الماضي . كما كان مقرراً لنزول إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد بتحديثاتها الشاملة وتم تأجيل الموعد مرة أخري ليكون . أخر شهر مارس الماضي تأتي نسخة إي فوتبول بيس 2022 موبايل المتوافقة مع كافة أنواع الهواتف أند رويد وهواتف أيفون . وكافة الهواتف الذكية حيث يسأل عشاق الساحرة المستديرة كيف يتم تحديث بيس 2022 موبايل . وهذا ما سنتعرف عليه داخل سطور مقال اليوم القادمة عبر “موقع ثقفني” .

eFootball PES 2022 mobile الجديدة وتصريحات KONAMI

لعبة PES 2022 موبايل صرحت عنها شركة KONMI بأن هناك بعض اللاعبين ممن يشتكون . بأن حجم تحديث اللعبة الأصلي ربما يتم تثبيته علي الهاتف بحجم غير مكتمل لذلك نوهت الشركة . بأن نجاح تحديث إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد وأي نوع هاتف أخر يجب أن تكون مساحة التخزين . داخل الهاتف لا يقل عن 1.9GB كذلك بجانب التنويه عن ضرورة أن يكون الهاتف حديثاً لكي ما تنجح خطوات تثبيت eFootball PES 2022 أو تحديثها . كما أن PES 2022 كان مقرراً لها في وقت سابق أن يتم تحديثها في فبراير الماضي . ولكن تم التأجيل كما أشرنا داخل المقال لشهر مارس ولذلك سنعرض خطوات تحديث إي فوتبول بيس 2022 موبايل . عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

eFootball PES 2022 mobile الجديدة ونصائح KONAMI عنها

أطلقت شركة KONAMI بعض النصائح الخاصة في لعبة PES 2022 موبايل نتعرف عليها قبل خطوات التحديث كالآتي :-

إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد في حالة قيامك بتثبيت اللعبة يجب أن تنتظر حتي يكتمل التثبيت بنسبة 100% . وذلك حتي تكون كافة الملفات الخاصة بلعبة eFootball PES مكتملة . كما يجب توفير المساحة المشار لها للعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل حتي تعمل بشكل جيد . حيث في حالة عدم توفير تلك المساحة لن يكتمل التحديث أو التثبيت . كذلك من الضروري أن يتم تثبيت أو تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل عبر شبكة WiFi قوية وليس من بيانات الهاتف . وخلال سطور المقال القادمة من “موقع ثقفني” سنعرض كيف يتم تحديث بيس 2022 موبايل .

الخطوات الخاصة بتحديث eFootball PES 2022 mobile الجديدة

قم بتسجيل دخولك علي المتجر المتوافق مع الهاتف الخاص بك لكي ما يتم تحديث لعبة PES 2022 موبايل .

. كما بعد تسجيل الدخول وفي حالة امتلاكك لعبة eFootball PES علي هاتفك قم بتحديثها من مربع “التحديث” بالمتجر .

كذلك في حالة رغبتك في تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد يتم الضغط علي زر “تثبيت” بالمتجر .

يتم الضغط علي زر “تثبيت” بالمتجر . في حالة تثبيت إي فوتبول بيس 2021 موبايل شاملة سعر معلن علي المتجر يتم دفعه عبر بطاقة الائتمان الخاصة بك .

شاملة سعر معلن علي المتجر يتم دفعه عبر بطاقة الائتمان الخاصة بك . تتبع الخطوات الخاص بتحديث أو تثبيت لعبة PES 2022 موبايل لهواتف أند رويد أو أيفون أو هواوي يكون . عبر أي متجر لأي هاتف من هذه الهواتف بنفس الخطوات الخاصة بالتثبيت أو التحديث .

eFootball PES 2022 mobile الجديدة التي من المفترض أن تكون قد تم إطلاقها علي كافة المتاجر المعتمدة . جوجل بلاي و أبل ستور و هواوي في أخر مارس الماضي عرضنا تفاصيل اللعبة الرائعة لعبة PES 2022 موبايل بمقال “موقع ثقفني” اليوم .