نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد وأهم مميزات التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخر تحديث من لعبة اي فوتبول بيس 2022 حيث يتم البحث عنها حيث تعد من أفضل الألعاب الإلكترونية الخاصة بالساحرة المستديرة وقد نالت شهرة عالمية بين العديد وصارت هي الأولى ويطرا على تلك اللعبة الكثير من التحديثات المستمرة، ويمكن لعبها عن طريق أجهزة الأندرويد أو الكمبيوتر ويمكن الحصول على النسخة المحدثة من تلك اللعبة العالمية من تطبيقات جوجل بلاي.

أخر تحديث لعبة اي فوتبول بيس 2022

يمكن الحصول على أخر تحديث من لعبة اي فوتبول من خلال اتباع النقاط التالية:

تسجيل الدخول إلى تطبيقات جوجل بلاي من شبكة إنترنت قوية لضمان السرعة.

ثم قم بكتابة اي فوتبول بيس في خانة البحث الخاصة.

والضغط بعد ذلك علي كلمة تحديث وسوف تحصل علي أخر تحديث من تلك اللعبة الشيقة.

تحديث بيس 2022 موبايل

من أهم المميزات التي طرأت على تحديث بيس 2022 موبايل ما سوف نقوم بعرضه من خلال النقاط التالية:

الكثير من شخصيات اللاعبين المشهورين حول العالم.

تحكيم دولي بلغة عربية فصحى.

مؤثرات صوتية تحاكي الواقع بطريقة غاية في الدقة.

رسومات وجرافيك خاص بالملعب واللاعبين كأنك أمام اللاعب وجها لوجه.

تصميم عالمي للملعب.

الدخول في مباريات عالمية وعربية.

إمكانية التبديل بين التعليق العربي والأجنبي.

تحديث لعبة اي فوتبول للاندرويد

تعتبر تلك اللعبة من أكثر الألعاب الإلكترونية انتشارا بين العديد من الأعمار الكبير منها والصغير حيث انتشرت بطريقة رهيبة في شتى أنحاء العالم، حيث يتمكن اللاعب من الدخول إلى مباريات عالمية بين أكبر الأندية وأشهر اللاعبين، كما يتمكن من إقامة العديد من المباريات المحلية مع تعليق عربي متميز أو تعليق أجنبي والتبديل في حال الرغبة لذلك، وقد صدر أخر تحديث في 8 من شهر فبراير للعام الحالي 2022 ويمكن لعبها من خلال الخطوات التالية:

تم التحديث في 8 من فبراير 2022.

الإصدار الحالي 5.7.0.

تتطلب تلك اللعبة أندرويد 5.- والأحدث.

وصلت عمليات التثبيت للتحديث الخاص بتلك اللعبة إلى 100,000,000.

لعبة اي فوتبول بيس

يبحث الكثير عن التحديث الخاص بلعبة بيس 2022 حيث يحتوي على العديد من التجديدات الخاصة والتي يتلفت الأنظار لعاشقي تلك اللعبة الكروية الجبارة، وتمتاز النسخة الخاصة بالتحديث بالتعليق العربي والأجنبي والتبديل مع المؤثرات الصوتية والبصرية التي توحي بالواقعية.