نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات iphone 14 Pro Max وموعد نزوله رسميا من آبل وسعر ايفون 14 برو ماكس المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات iphone 14 Pro Max ، تستعد بشده شركة آبل الأمريكية للإصدار الحديث التي سيتم نزوله هذا العام وهي إصدارات ايفون 14 والتي سيتم نزول منها سلسة متنوعة من الجيل الرابع عشر من هذه السلسلة والتي تضمن (ايفون 14، ايفون 14 برو، ايفون 14 برو ماكس، ايفون 14 ميني). وحققت السلسلة السابقة ايفون 13 نجاحات كبيرة في كمية المبيعات على مستوي العالم. وبالرغم من أن الأسعار باهظة الثمن ولكن حققت الكثير من المبيعات. واليوم سوف نعرض لكم أهم مواصفات ايفون 14 برو ماكس. أعلى فئة في السلسة كما سنعرض سعر ايفون 14 برو ماكس المتوقع من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

مواصفات iphone 14 Pro Max

بالطبع تختلف إمكانيات هواتف iphone 14 Pro Max بجميع نسخها التي سيتم نزولها هذا العام عن الإصدارات السابقة. كما تختلف إمكانيات ايفون والتي تعمل بنظام ios عن الهواتف الأندرويد. وفيما يلي مواصفات ايفون 14 برو ماكس هذا العام.

أولا يأتي الجوال من الأبعاد الأتية 160.8 × 78.1 × 7.7 . مما يزمن ما يقرب من 240 جراما.

معالج iphone 14 Pro Max سيكون من الفئة الجديدة Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو لكل متر يعمل بنظام سداسي النواة مع معالج رسومي من نوع Apple GPU الحديث.

سيكون من الفئة الجديدة Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو لكل متر يعمل بنظام سداسي النواة مع معالج رسومي من نوع Apple GPU الحديث. كما بدعم الهاتف جميع الشبكات من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس 5G.

WIFI بتردد b/g/n.

تأتي الواجهة من الزجاج بطبقة من غوريلا وكذلك الظهر يأتي من الزجاج المقاوم للخدش. وإطار مصنوع من التيتانيوم.

شاشة مواصفات iphone 14 Pro Max تأتي بدقة كبيرة بنوع Liquid Retina XDR mini-LED LCD. وتفوز بمساحة كبيرة من الواجهة بنسبة 86.7%. وبمقاس 6.7 انش بدقة عالية الجودة 2778 × 1284 بكسل. كما يأتي تردد الشاشة من 120 هرتز كأول هاتف من آبل يحمل هذه الميزة.

تأتي بدقة كبيرة بنوع Liquid Retina XDR mini-LED LCD. وتفوز بمساحة كبيرة من الواجهة بنسبة 86.7%. وبمقاس 6.7 انش بدقة عالية الجودة 2778 × 1284 بكسل. كما يأتي تردد الشاشة من 120 هرتز كأول هاتف من آبل يحمل هذه الميزة. يدعم شريحتي اتصال من نوع NANO SIM مع إمكانية تشغيل كارت ميموري.

مواصفات iphone 14 Pro Max

وسائل الأمان منها البصمة في شاشة الهاتف مدمجة عمل بسرعة عالية كعادة ايفون. كما يدعم خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه بالكاميرا الخرافية الأمامية.

ألوان iphone 14 Pro Max ستكون متاحة بالألوان التالية (أسود، ذهبي، جرافيتي، فضي، أزرق).

ستكون متاحة بالألوان التالية (أسود، ذهبي، جرافيتي، فضي، أزرق). كما يدعم الجوال خاصية OTG.

ولأول مرة من آبل الجوال يأتي من بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة كبيرة 25 وات. وكذلك الشحن اللاسلكي يعتبر قويا وبقوة 20 وات ويمكن شحنها في غضون 37 دقيقة فقط.

ومن ضمن مواصفات iphone 14 Pro Max البلوتوث الحديث الإصدار الخامس. ونظام تشغيل IOS 16 الجديد.

البلوتوث الحديث الإصدار الخامس. ونظام تشغيل IOS 16 الجديد. يأتي الجوال من ثلاثة نسخ تخزينية 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت. وذاكرة عشوائية 8 جيجا أو 12 جيجا من الرامات.

ميكروفون ثانوي مانع للضوضاء أثناء إجراء مكالمة أو تصوير الفيديو.

كاميرا مواصفات ايفون 14 برو ماكس

يأتي الهاتف بثلاثة كاميرات خلفية الأولي الأساسية بدقة 16 جيجا بيسكل والكاميرا الثانية 16 ميجا بيكسل أيضا والكاميرا الأخيرة TOF. وتأتي الكاميرا الأمامية في مواصفات ايفون 14 برو ماكس من كاميرا ثنائية واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل والأخرى SL 3D. ويدعم الجوال بتصوير الكاميرات بدقة 4K. وذلك بمعدل 30 فريم في الثانية الواحدة. وبألوان طبيعية وذكاء أصطناعي فائق الذكاء كعادة ايفون في جميه هواتفها.

سعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية وموعد نزوله

متوقع نزول مواصفات iphone 14 Pro Max بسعر إلي حد ما باهظ الثمن نظرا لكفاءة هذه الجوالات. ومتوقع سعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية نسخة 512 جيجا بايت بسعر 5700 ريال سعودي أي ما يعادل 1200 دولارا أمريكيا. والنسخة 256 جيجا بايت بسعر 5100 ريال سعودي وما يعادل 1099 دولار أمريكي. كذلك تم إطلاق موعد نزول ايفون 14 برو ماكس في السعودية في أواخر سبتمبر المقبل لعام 2022.

سعر ايفون 14 برو ماكس في مصر وموعد نزوله

موعد نزول ايفون 14 برو ماكس في مصر سيكون أيضا في أواخر شهر سبتمبر 2022 المقبل. ومتوقع وصول سعر ايفون 14 برو ماكس في مصر نسخة 256 جيجا بايت بسعر 24 ألف جنيها مصريا. وكذلك نسخة 512 جيجا بايت بسعر 28 ألف جنيها مصريا.

والآن قد وصلنا لنهاية مواصفات iphone 14 Pro Max المتوقع نزولها في سبتمبر المقبل كعادة آبل في نزول إصدارتها. كما توقعنا سعر iphone 14 Pro Max في السعودية ومصر بجميع النسخ المتاحة. نتمنى أن تكون هذه المقالة أفادتكم. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.