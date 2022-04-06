خليكى في بيتك.. تردد قناة سميرة الجزائرية لفن الطبخ والخياطة تعلمي كل ما هو جديد

يحرص المسئولون عن قناة سميرة بتطوير مستوى البث، وذلك سيتم من إحداث تغيير في تردد هذه القناة، وبالتالي نجد أن هناك تهافت ملحوظ بالبحث عن تردد قناة سميرة من جانب محبيها حول العالم العربي، فهي تعد واحدة من أشهر القنوات الجزائرية، وذلك يرجع إلى تمتعها ببعض من المميزات والتي سنقوم بتسليط الضوء عليها داخل هذا المقال.

تردد قناة سميرة

يتصدر محركات البحث حول التردد الجديد لقناة سميرة، لذلك أحضرنا إليكم كافة البيانات الخاصة بالتردد الجديد لقناة سميرة، والتي سيتم عرضها بالشكل الآتي ذكره:

تردد قناة samira tv الجديد على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10922.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الجودة: SD.

نبذة مختصرة عن قناة سميرة Samira tv

تم إطلاق أول بث لقناة سميرة سنة 2013، فتكاد تكون هذه القناة مرجع للمرأة العربية بشكل عام، فهذه القناة تقدم محتوى تعليمي للطبخ، فهي تعد مصدر لتعلم أشهر الأكلات الجزائرية وكذلك بعض من الأطباق العالمية بمختلف الأشكال والأنواع.

بينما نجد أن هناك بعض من البرامج داخل هذه القناة تقدم محتوى تعليمي لمجال التدبير المنزلي والخياطة والديكور، فهذه القناة حظيت بشهرة واسعة من جانب فئة كبيرة من الناس، وذلك يرجع بسبب اهتمامها بشأن كل أسرة.

علاوة على ذلك فهناك أكثر من برنامج ذات شهرة واسعة ويحظى بنسب مشاهدات عالية داخل هذه القناة، ومن هذه البرامج، هشام كوك، وبرنامج كسكس وطبق مع توأم المطبخ، وبرنامج وصفات شهية مع باهية، وبرنامج في كرم الرشيد، وبرنامج وصفات أم وليد.

من ناحية أخرى نجد أن هذه القناة لا يتوفر بها خاصية البث المباشر حتى الآن. ولكن هنا حرص من جانب المسئولين عليها بتطوير هذه الخاصية.

لكن من الممكن متابعة كل ما هو جديد من برامج أو أخبار تخص هذه القناة. وذلك من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كل البيانات التي تدور حول تردد قناة سميرة الجديد. حتى يتم تنزليها على جهاز الرسيفر الخاص بكل متابع لهذه القناة. فهذه القناة تشتهر بتقديم محتوى تعليمي يخص المرأة الجزائرية والعربية. كما عرضنا أيضًا قائمة البرامج الأكثر شهرة داخل هذه القناة.