تطبيق القران الكريم بدون انترنت متاح الآن للايفون والاندرويد

تطبيق القران الكريم من افضل التطبيقات التي تساعد المسلمين في أنحاء العالم على قراءة كتاب الله عبر الهاتف، وخاصة فيف شهر رمضان الكريم حيث يعمل تطبيق القرآن الكريم على إتاحة عرض سور القران الكريم بدون إنترنت وذلك بشكل نظامي في أي وقت إذا كنت على سفر أو في مكان العمل أو أثناء الراحة، كل ما عليك هو تنزيل التطبيق والتمتع بمميزاته، والاستماع الى كلمات الله عز وجل مع افضل الأصوات بالصوت والصورة مجاناً.

تطبيق القران الكريم بدون انترنت للاندرويد

إذا كنت تريد تنزيل برنامج القرآن الكريم، كل ما عليك فقط هو الذهاب لجوجل بلاي و تنزيل برنامج القران الكريم بدون انترنت والتي من أفضلها برنامج “ايات” الذي يوجد به عدد من المميزات، فهو يوجد به كل الميزات التي توجد في معظم البرامج مجتمعة في برنامج واحد.

مميزات برنامج القران الكريم بدون انترنت

يعتبر تطبيق القرآن الكريم بمثابة مكتبة القرآن في يديك تستطيع فتحها وتصفحها بكل سهولة.

تستطيع من خلال البرنامج حفظ الآيات القرآنية ومراجعتها وعمل جدول بالوقت الذي تحدده والآيات التي تريد حفظها للتذكير.

يستطيع أي شخص في العالم استخدام هذا التطبيق سواء إذا كان ناطق باللغة العربية أو غير ذلك.

تستطيع تحميل البرنامج بكل سهولة وبدون أي تكاليف إضافية.

يوجد بالبرنامج أصوات مختلفة ومميزات ومتنوعة تستطيع التنقل من خلالها أو اختيار أي صوت تفضله.

يوجد بالبرنامج العديد من التفسيرات للعديد من المفسرين كابن كثير.

سهولة التنقل في التطبيق.

يمكنك تنزيل التطبيق من كلا النظامين الاندرويد و الايفون.

إمكانية عمل إشارة مرجعية للرجوع إليها.

يعد برنامج القران الكريم بدون إنترنت من البرامج التي لا تحتاج إلى مساحة كبيرة.

لا يوجد في تطبيقات القرآن الكريم سورة ناقصة.

تطبيق القرآن الكريم للآيفون

يعد برنامج القران الكريم على اب ستور واحد من افضل التطبيقات التي تقدم القران الكريم والذي أطلق من خلال بيت التمويل الكويتي وذلك لتوفير تطبيق خاص بالقران الكريم للمسلمين في أنحاء العالم وذلك بالصوت والصورة وبشكل مجاني.