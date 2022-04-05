نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبدال اكواد فري فاير 2022 للحصول علي جواهر وجوائز قيمة Garena Free Fire في المقال التالي
استبدال اكواد فري فاير حيث سنشارك الاكواد من اجل تحسين تجربتك في Garena Free Fire، ولقد تحولت Free Fire من مجرد لعبة فيديو أخرى في فئتها إلى واحدة من أهم ألعاب الفيديو اليوم. مع وجود ملايين المستخدمين حول العالم، يعد العنوان الذي طورته قارينا واحدًا من أكثر العناوين شهرة.
استبدال اكواد فري فاير
لا تزال لعبة Battle Royale تعتبر لعبة مجانية لأنك لست بحاجة إلى إجراء أي عمليات شراء أو استثمارات للاستمتاع بها. لذلك، وصلت شعبيتها إلى عدد كبير من الشباب وبعض اللافتات، الذين يشاركون حتى في بطولات وأحداث Free Fire. وبالطبع فإن أهم عنوان لـ Garena يحتوي أيضًا على نظام معاملات دقيقة يهدف إلى استبدال أموال حقيقية بالعملة الحصرية للعبة. بفضل هذا النوع من التبادل، يمكنك استرداد العناصر الحصرية مثل الشخصيات وجلود الأسلحة والعناصر الفريدة الأخرى.
كود كريمينال فري فاير2022
هذه المرة ، أطلقت Free Fire المجموعات الأبجدية الرقمية التالية:
- FJ5T-64SQ-E123
- FR65-RSFE-B6UM
- F8JH-GFDU-GERT
- F8H7-GFD6-YWJ3
- F56B-7N8J-MKI7
- FU6Y-54TG-D2U7
- 6C5S-43AE-Q1FR
- F23E-R7F6-5TCR
- FF3G-NMTG-OI8V
- FC6X-TSGW-BEN4
- FMK8-YHKI-87FY
- FK56-OYH9-8G7F
- F2ST-GWN4-TYHK
- IG87-65S4-AEQW
كيفية استرداد أكواد Garena Free Fire
- اولا الدخول علي الموقع الرسمي للعلبة الخاص الاكواد ويسمى موقع إستبدال المكافئات – Garena.
- ثم ادخل إلى بوابة المكافآت الرسمية.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Free Fire الخاص بك باستخدام Facebook أو VK أو Google أو Huawei أو Apple أو Twitter.
- وعليك أدخل الرمز المكون من 12 رقمًا.
- انتظر حتى تظهر المكافأة في حسابك، وهذا كل شيء.
تعاون فري فاير مع BTS
قامت لعبة فري فاير بالتعاون مع اشهر فرقة عالمية، وهي الفرقة الكورية BTS، لقد تم توافر 7 شخصيات جديدة في اللعبة علي اسم أعضاء الفريق، وأيضا قامت بعمل مؤتمرات ترويجية في العديد من البلاد العربية، ومن أمثلتها السعودية ومصر، ومن فاعليات المؤتمر بأنها يقدم جوائز مجانية وفعاليات مجانية لكل من يقوم بتثبيت لعبة فري فاير من خلال الـ ID فقط.
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