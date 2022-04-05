اكواد ببجي 2022 غير مستعملة وصالحة للجميع من خلال الموقع الرسمي Midasbuy

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عمر شويل - جدة اكواد ببجي 2022 شدات UC، تعمل اكواد ببجي 2022 بهدف الوصول باللاعب الى قمة لعبة PUBG Mobile والاستمتاع بما في هذه اللعبة الأسطورية من مغامرات محاكاة الواقع وما تعمل عليه من جذب اللاعب الى داخل عالم الحرب والقتال العنيف والدخول في مغامرات اللعب الشرس، حيث على اللاعب في هذا الصدد اختيار اي من الطرق العديدة التي تمنحها اللعبة له في سبيل شحن الشدات.

اكواد ببجي 2022

تمكن اكواد PUBG 2022 من الحصول على مختلف الأشياء الخاصة باللعبة، اذ تقوم هذه الاكواد مقام الشراء الفعلي للكثير من هذه الأشياء مثل الذخائر والسلاح الألي، وعليك استرداد تلك الكودات حتى تحصل على الهدايا بشكل فوري وإنزال كل منها في رصيدك الأصلي المرتبط باللعبة وفي صدد التمكين من مباشرة الحرب بشكل رسمي والدخول في عالم المغامرات الحربية حتي النهاية والبقاء حيا، ولشحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي.

اكواد ببجي شدات

لشحن شدات PUBG MOBILE يجب عليك أن يكون لديك القليل من الخبرة في التعامل مع اكواد PUBG، لكي تستطيع الحصول على ما تريده من أشياء وذلك من خلال تلك الكوادات التي يكون منها.

BMTJZDZPPK، ايضا كود GODZILLAVSKONG.

MONSTERDETECTED، كود GODZILLAKONG.

PUBGMOBILENP، كذلك كود PUBGMOBILEBD.

BCAHZBIZ888، كود BIFPZBZKBE.

موقع استرداد الاكواد

يمكن للاعب من خلال عدد من الطرق التي يكون من أهمها بطاقة رويال او ما يتمثل في فتح الصناديق.

كما يعرف باسم Unknown Cash الحصول على العواطف والجلود والأسلحة، وذلك من استعمالات ببجي موبايل في الحرب.

والتي يحتاج اليها اللاعب بصورة ضرورية من اجل الفوز والبقاء على قيد الحياة.

بالرغم من ما يقع على عاتقه من مهام صعبة يجب تجاوزها وإنهاءها بالسرعة المطلوبة.

كيفية استخدام الاكواد PUBG Mobile

من خلال مركز الاستبدال الذي أعلنت عنه لعبة ببجي موبايل بطريقة رسمية، يمكن للاعب العمل على استرداد الاكواد التي يريدها والحصول بدلا منها على جوائز اللعب، اذ يوجد في هذا الموقع المشار إليه عدد ثلاث من الخانات التي تقع جنبا الى جنب ويجب على اللاعب كتابة الكود بطريقة منظمة في هذه الفراغات ثم الضغط على كلمة استرداد سواء من خلال الهاتف المحمول او اي من الأجهزة اللوحية التي تدعم هذه اللعبة الشهيرة، ولشحن شدات ببجي 2022.