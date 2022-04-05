طريقة تنزيل minecraft ماين كرافت للأندرويد وأيفون والكمبيوتر تحديث 2022

بدأت لعبة minecraft في صورة إحدى ألعاب الجافا ذات الجرافيكس والبرمجة البسيطة والمناسبة لجميع أجهزة الكمبيوتر. لاحقاً تطورت اللعبة وإصداراتها مع الحفاظ على فكرتها. قامت شركة Mojang السويدية بإطلاق اللعبة عام 2009 لأجهزة الكمبيوتر الشخصية و أجهزة ويندوز ومع النجاح الكبير للعبة تم تطويرها لتناسب باقي أجهزة ألعاب الفيديو من بلاي ستيشن وإكس بوكس و أجهزة نينتندو سويتش وأخيراً للجوالات والتابلت. بجانب ما سبق، تم إضافة العديد من الموودز أو أوضاع اللعب لتناسب رغبة اللاعب. في هذا المقال سنعرض أهم أوضاع لعبة ماين كرافت الجديدة و كيفية تنزيل اللعبة والحصول عليها.

أوضاع أو مودز لعبة minecraft الجديدة:

تعتمد لعبة ماين كرافت على المهارة في الاستمرارية والبقاء على قيد الحياة وذلك عن طريق البحث والتعدين والتفتيش على المعادن والمقتنيات الثمينة بجانب جمع الموارد مثل الحجارة والأخشاب والطعام والماء والتصميم والبناء وأخيراً مقاتلة وحوش الطبيعة بدون الحاجة للوصول إلى هدف محدد. تم تقسيم الأوضاع الخاصة بلعبة minecraft طبقاً لاهتمامات اللاعب إلى ما يلي:

مود سيرفايفل أو مود النجاة: الهدف الأساسي لهذا المود هو البقاء على قيد الحياة عن طريق تجميع الطعام والشراب والموارد ومقاتلة الوحوش والحيوانات المتوحشة في الغابة. لا يهتم هذا المود بالتصميم والبناء. مود الكرييتف أو الإبداع: وهو المود المعاكس تماما للمود السابق؛ حيث يهدف إلى تجميع الأخشاب والحجارة وتصميم البنايات أو المركبات والإبداع في بنائها وإنشائها. لا يهتم هذا المود بتجميع الطعام والشراب ولا يتعرض اللاعب لمحاولات الافتراس. وضع أدفنتشر أو المغامرة: وهو وضع جديد تم إضافته مع نسخة اللعبة إصدار 1.3 ويحتاج إلى تنزيل امتداد custom maps ويشبه كثيراً مود النجاة. مود الصعوبة أو هاردكور: وهو يشمل كل مهام اللعبة مجتمعة ويخص اللاعبين المحترفين، فعلى اللاعب جمع الموارد والطعام والتصميم والبناء والبقاء على قيد الحياة في نفس الوقت. مود المشاهد أو سبكتاتور: ولا يعتمد هذا الوضع على اللعب، وإنما فقط التجول داخل عالم ماينكرافت المفتوح ومشاهدة ومتابعة اللاعبين الآخرين وما يحدث داخل عالم اللعبة. يحتاج هذا المود فقط إلى الطعام والماء.

طرق تنزيل لعبة minecraft:

قم بتوصيل جوالك بإنترنت قوي عن طريق الواي فاي افتح متجر جوجل إذا كان هاتفك أندرويد أو متجر آبل إذا كان أيفون في خانة البحث اكتب minecraft قم بتسديد ثمن اللعبة عن طريق البطاقات البنكية أو الستور كريديت ثم اضغط تثبيت

أما طريقة تنزيل اللعبة على الكمبيوتر فهي كالتالي: