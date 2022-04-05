لعبة eFootball PES 2022 الحديثة أطلاق تحديث eFootball PES الجديد للاندرويد

لعبة eFootball PES 2022 الحديثة والتحديث المنتظر لكافة عشاق الساحرة المستديرة والتي تم تغيير تفاصيلها بالكامل . وتأتي eFootball PES الجديدة بتقنية جرافيك عالية الجودة في تفاصيل اللعبة بالكامل . كما أن تحديث eFootball PES 2021 الجديد يتم إطلاقه مع تغيير الاسم الخاص باللعبة غير الاسم المعتاد سابقاً . كذلك بجانب أن شركة KONAMI حرصت علي أن تحديث بيس 2022 موبايل الجديد تطرح معه هدايا متنوعة . يتم تحديدها بشكل أسبوعي من الشركة وعبر سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل لعبة إي فوتبول بيس 2022 الجديدة . وكيف يمكن أن يتم تثبيت اللعبة الرائعة eFootball PES بالهاتف .

لعبة eFootball PES 2022 الحديثة والتحديث الأخير

eFootball PES 2022 الجديدة يتم طرحها مع تغيير الواجهة الأمامية لشكل اللعبة ذلك بجانب تغيير اسم اللعبة ليصبح . eFootball PES كما من المتعارف عليه بأن تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2022 الجديدة . قد تأجل قبل ذلك لمرتين منذ شهر ديسمبر الماضي وكان ذلك التأجيل بسبب أن KONAMI كانت تعمل علي تطوير . إي فوتبول بيس بشكل كامل لكي ما يتم طرح eFootball PES الجديدة علي كافة المتاجر الرسمية . بشهر مارس الماضي كما كان مقرراً سابقاً كذلك نوهت الشركة في حالة أن اللاعبين يمتلكون لعبة إي فوتبول بيس 2021 . علي هواتفهم كل ما عليهم فقط هو تحديث اللعبة عبر المتجر المتوافق مع هواتفهم ولكن في حالة عدم امتلاك . eFootball PES الجديدة يمكن أن يتم تثبيتها عبر المتاجر والتي سنتعرف علي خطواتها . عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

لعبة eFootball PES 2022 الحديثة والخطوات الخاصة بتثبيت اللعبة

يتم تثبيت إي فوتبول بيس الجديدة من أي متجر رسمي معتمد مع كونامي . بمجرد تسجيل دخولك علي المتجر المتوافق مع هاتفك أند رويد متجر جوجل بلاي . أو تسجيل الدخول علي متجر أبل ستور لهواتف أيفون . يجب بعد أن يتم تسجيل الدخول تسجيل اسم لعبة eFootball PES 2022 الحديثة بمربع البحث . كما سيفتح صفحة تحتوي علي كلمة “تحديث” في حالة وجود إي فوتبول بيس علي هاتفك . وكلمة “تثبيت” في حالة عدم وجود اللعبة علي هاتفك . كذلك في حالة إعلان المتجر عن سعر eFootball PES 2022 الجديدة يجب دفعه ببطاقة الائتمان . بعد ذلك يتم الضغط علي كلمة “تثبيت” eFootball PES 2022 ويتم تثبيت اللعبة في دقائق معدودة . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنعرض تفاصيل المتطلبات لتثبيت إي فوتبول بيس علي الهاتف .

متطلبات تثبيت eFootball PES 2022 الجديدة

مساحة تخزين داخلية بالهاتف لا تقل عن 4GB .

كما أن الذاكرة العشوائية بالهاتف يجب أن تكون فارغة بقدر 4GB أيضاً .

تلك المساحات المعلنة تتوافق مع كافة أنواع الهواتف الذكية وهواتف أيفون .

كذلك بجانب أن لعبة eFootball PES الجديدة لهواتف اند رويد يجب أن يكون الهاتف بمعالج رسومي قوي .

لهواتف اند رويد يجب أن يكون الهاتف بمعالج رسومي قوي . كما تتطلب إي فوتبول بيس الجديدة لهواتف أيفون بأن يكون نظام التشغيل نظام IOS .

لعبة eFootball PES 2022 الحديثة التي من المفترض أن تكون موجودة علي كافة المتاجر الرسمية المعتمدة لشركة . KONAMI حسب الموعد المتداول علي كافة المواقع وهو شهر مارس الماضي . عرضنا داخل مقال اليوم “بموقع ثقفني” كيف يتم تحديث لعبة إي فوتبول بيس الجديدة .