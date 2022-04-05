نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة eFootball PES 2022 الحديثة أطلاق تحديث eFootball PES الجديد للاندرويد في المقال التالي
لعبة eFootball PES 2022 الحديثة والتحديث المنتظر لكافة عشاق الساحرة المستديرة والتي تم تغيير تفاصيلها بالكامل . وتأتي eFootball PES الجديدة بتقنية جرافيك عالية الجودة في تفاصيل اللعبة بالكامل . كما أن تحديث eFootball PES 2021 الجديد يتم إطلاقه مع تغيير الاسم الخاص باللعبة غير الاسم المعتاد سابقاً . كذلك بجانب أن شركة KONAMI حرصت علي أن تحديث بيس 2022 موبايل الجديد تطرح معه هدايا متنوعة . يتم تحديدها بشكل أسبوعي من الشركة وعبر سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل لعبة إي فوتبول بيس 2022 الجديدة . وكيف يمكن أن يتم تثبيت اللعبة الرائعة eFootball PES بالهاتف .
لعبة eFootball PES 2022 الحديثة والتحديث الأخير
eFootball PES 2022 الجديدة يتم طرحها مع تغيير الواجهة الأمامية لشكل اللعبة ذلك بجانب تغيير اسم اللعبة ليصبح . eFootball PES كما من المتعارف عليه بأن تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2022 الجديدة . قد تأجل قبل ذلك لمرتين منذ شهر ديسمبر الماضي وكان ذلك التأجيل بسبب أن KONAMI كانت تعمل علي تطوير . إي فوتبول بيس بشكل كامل لكي ما يتم طرح eFootball PES الجديدة علي كافة المتاجر الرسمية . بشهر مارس الماضي كما كان مقرراً سابقاً كذلك نوهت الشركة في حالة أن اللاعبين يمتلكون لعبة إي فوتبول بيس 2021 . علي هواتفهم كل ما عليهم فقط هو تحديث اللعبة عبر المتجر المتوافق مع هواتفهم ولكن في حالة عدم امتلاك . eFootball PES الجديدة يمكن أن يتم تثبيتها عبر المتاجر والتي سنتعرف علي خطواتها . عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
لعبة eFootball PES 2022 الحديثة والخطوات الخاصة بتثبيت اللعبة
- يتم تثبيت إي فوتبول بيس الجديدة من أي متجر رسمي معتمد مع كونامي .
- بمجرد تسجيل دخولك علي المتجر المتوافق مع هاتفك أند رويد متجر جوجل بلاي .
- أو تسجيل الدخول علي متجر أبل ستور لهواتف أيفون .
- يجب بعد أن يتم تسجيل الدخول تسجيل اسم لعبة eFootball PES 2022 الحديثة بمربع البحث .
- كما سيفتح صفحة تحتوي علي كلمة “تحديث” في حالة وجود إي فوتبول بيس علي هاتفك . وكلمة “تثبيت” في حالة عدم وجود اللعبة علي هاتفك .
- كذلك في حالة إعلان المتجر عن سعر eFootball PES 2022 الجديدة يجب دفعه ببطاقة الائتمان .
- بعد ذلك يتم الضغط علي كلمة “تثبيت” eFootball PES 2022 ويتم تثبيت اللعبة في دقائق معدودة .
- وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنعرض تفاصيل المتطلبات لتثبيت إي فوتبول بيس علي الهاتف .
متطلبات تثبيت eFootball PES 2022 الجديدة
- مساحة تخزين داخلية بالهاتف لا تقل عن 4GB .
- كما أن الذاكرة العشوائية بالهاتف يجب أن تكون فارغة بقدر 4GB أيضاً .
- تلك المساحات المعلنة تتوافق مع كافة أنواع الهواتف الذكية وهواتف أيفون .
- كذلك بجانب أن لعبة eFootball PES الجديدة لهواتف اند رويد يجب أن يكون الهاتف بمعالج رسومي قوي .
- كما تتطلب إي فوتبول بيس الجديدة لهواتف أيفون بأن يكون نظام التشغيل نظام IOS .
لعبة eFootball PES 2022 الحديثة التي من المفترض أن تكون موجودة علي كافة المتاجر الرسمية المعتمدة لشركة . KONAMI حسب الموعد المتداول علي كافة المواقع وهو شهر مارس الماضي . عرضنا داخل مقال اليوم “بموقع ثقفني” كيف يتم تحديث لعبة إي فوتبول بيس الجديدة .
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