رابط حذف حساب تليجرام نهائيًا telegram بالخطوات

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عمر شويل - جدة رابط حذف حساب تليجرام متوفر الآن لمن يرغب بحذف حسابة من التليجرام فبينما يبحث البعض عن طريقة إنشاء حساب تيلجرام، فإن البعض الآخر يبحث عن كيفية حذف حساب تيليجرام نهائيًا ، وذلك لأسباب عديدة ومنها أن تكون ليست هناك رغبة في استمرار حساب التليجرام، مما يتطلب الأمر البحث عن أسهل طريقة لحذف حساب تليجرام، وفي هذا الشأن توجد بعض الأمور الواجب وضعها في الاعتبار قبل البدء في عملية حذف الحساب، ومن أهمها أنه لا يمكن التراجع عن حذف الحساب، كما أن كل محتويات الحساب من رسائل أو مجموعات وغيرها لن يصبح لها وجود ولا يمكن استعادتها مرة أخرى بعد حذف الحساب، بالإضافةِ إلى أن تطبيق تيليجرام يعجز عن دعم هذه الخطوة، لذا يتطلب الحذف الدخول على متصفح إنترنت للبدء.

كيفية حذف حساب تليجرام نهائيًا

يمكن حذف حساب تليجرام بشكل نهائي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط حذف حساب تليجرام نهائياً.

ثم كتابة رقم الموبايل ثم الدخول على “التالي”.

أيضًا لابد من انتظار تلقي رسالة بها رمز التحقق، ثم كتابته في الحقل المخصص لذلك.

كما يجب النقر على تسجيل الدخول.

كذلك يتعين اختيار Delete account أو حذف الحساب.

هنا سوف تظهر صفحة جديدة بها عدة أوامر، ويجب النقر على “حذف الحساب” للشروع في عملية الحذف.

ثم يتعين إدراج سبب حذف الحساب، ثم تأكيد الحذف.

وبالتالي تتم عملية حذف الحساب بصورة نهائية لا يمكن التراجع عنها، أو استعادة الحساب فيما بعد.

كيفية حذف حساب تليجرام بشكل تلقائي

يحقق تطبيق تليجرام الأمان للمستخدمين بمستويات متقدمة على عدة أصعدة، ومن أوضحها حذف الحساب تلقائيًا عند مرور فترة زمنية حتى 6 أشهر من عدم استخدام الحساب نهائيًا، وفي تلك الحالة يكون مصير الحساب هو الحذف التلقائي له ولكافة محتوياته بطريقة التدمير الذاتي، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة يوقف بها المستخدم هذه الخاصية، إلا أنه يمكن التلاعب في التوقيت حذف الحساب، ويتيح تليجرام للمستخدم مدد زمنية متفاوتة للحذف تبدأ من شهر وتصل إلى عام.

الأمان بعد الانتهاء من حذف حساب تليجرام

يوفر تليجرام درجات أمان متقدمة للمستخدمين، حيث يتم إزالة البيانات بشكل تام من خوادم وأنظمة الشركة، كما يشمل ذلك الرسائل وجهات الاتصال ذات الصلة والمجموعات والقنوات، إلا أنه لا يتم إلغاء لدى الغير، وتظل نشطة حتى وإن أغلق المستخدم الذي أسسها حسابه، ولذلك يتعين عليه استعمال خاصية التدمير الذاتي للحذف بعدة فترة معينة؛ ولضمان حذف الرسائل التي تخصه.

كما أن الدخول على رابط حذف حساب تليجرام يمكنك من خلاله الشروع في خطوات حذف الحساب نهائياً أو مؤقتا، وهى تعتبر أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها إزالة حسابك، وجدير بالذكر، أنه عند تسجيل المستخدم دخول بعد حذف الحساب نهائيًا، فإنه يصبح كمستخدم جديد، ولن يرجع إلى الحساب القديم، علمًا بأن، خاصية التدمير الذاتي في تطبيق تليجرام عمرها 4 سنوات، ومن وقت إطلاقها بدأت حسابات تليجرام الغير نشطة في الزوال.