الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا ألاف الكوينزات المجانية شحن بيس موبايل مجانا

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عمر شويل - جدة الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا ، الاعتماد الكلي الآن على لاعبين ايكون مومنت بيس 2021. ولتكوين فريق مكون من ايكون مومنت فقط في كل مراكز الملعب. يجب أن تتوافر أعداد كبيرة من الكوينزات التي يصعب تحقيق الوصول إليها بطريقة مجانية. والكثير من محبي اللعبة لا يعلمون كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا. والبعض الأخر يعلم نصف الطريقة للحصول على عدد الكوينزات المجانية في لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. واليوم ومن خلال الفقرات التالية سوف نعرض لمحبي اللعبة الشهيرة طريقة شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا. حتى يصل رصيدك إلى 3600 كوينز مجانية بطريقة رسمية من كونامي. ويجب متابعة الفقرات التالية وتنفيذها لتحقيق الهدف.

الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا يوميا

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا بشكل يومي هو أمرا سهلا ولكن الكثير لا يعلمون ماهي الطريقة. والبعض الأخر يستخدمها بشكل خاطئ حيث تقوم كونامي أسبوعيا بخيارك عند فتح اللعبة بهدايا يومية من GP أو الكوينزات المجانية. كما يتم أسبوعيا إطلاق 100 كوينز مجانية مقسمة بشكل يومي. ويتم شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بعدد 10 كوينز يوميا. حتي اليوم الخامس من الأسبوع واليوم السادس 20 كوينز والسابع 30 كوينز. وبذلك يتم شحن بيس موبايل مجانا يوميا وشهريا بحوالي 400 كوينز مجانية. كما ننصح بعدم أستخدام الكوينز إلا في حالة شراء ايكون مومنت بيس 2021 فقط وليس أستخدامها في تجديد عقد مباريات اللاعبين.

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا من المنافسات

الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا من خلال المنافسات هي الجزء الأكبر للحصول على الكوينزات المجانية. كما يتم تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل أسبوعيا مرتين. مرة في منتصف الأسبوع ويتم نزول فيها منافسات DAY والتحديات الأخرى. وتحديث أخر يتم نزوله أخر الأسبوع ويتم فيه إطلاق ايكون مومنت بيس 2021 محدث أسبوعيا. ومن خلال الفوز في منافسات DAY بعدد كبير في المباريات يتم شحن بيس 2021 موبايل مجانا بعدد 800 كوينز أسبوعية وشهريا 3200 كوينز حد أقصى. ولتسريع مسألة الفوز بالكوينز يجب خيار فريق أومنتخب على حسب تحديث اللعبة. ويكون به عدد كبير منه بفريقك وهذه طريقة مجربة معي أنا شخصيا.

تحذير من شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا عن طريق البرامج

شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا عن طريق البرامج هي ثغرة كبيرة لسرقتك واختراق بياناتك. حيث تم نزول عدة تطبيقات تعطيك نقاط ويمكن أستبدالها بكوينز اللعبة. وهذا أمرا مخالفا لكونامي حيث هذه التطبيقات من شروطها الوصول إلى معلوماتك الشخصية مقابل الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. كما بها بعض الفيديوهات الغير ملائمة لجميع الأعمار يتم مشاهدتها مقابل الكوينزات. لذلك نحذر من هذه التطبيقات أو المواقع المشابه. حيث أن شحن بيس موبايل مجانا عن طريق اللعبة فقط بالمجان أو بالطرق المدفوعة أيضا من داخل اللعبة.

والآن عزيزي القارئ مستخدم لعبة بيس 2021 لقد تعرفنا سويا على أمن طريقة ليتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. طبق هذه الطريقة الآن وأشتري ايكون مومنت بيس 2021 بدون مشاكل. وأبني فريقك وحسن مستواك وترتيبك في اللعبة. نتمنى لكم منافسة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.