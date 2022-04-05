نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي UC من مواقعها الرسمية بخطوات أمنة.. اشحن الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي UC بالطريقة الرسمية، تعد لعبة ببجي من الألعاب المميزة والمشهورة في العالم والتي حازت على نسبة عالية من التنزيلات، ومن المعروف أن شدات ببجي من أهم الأشياء التي تساعد اللاعب في الحصول على مستوى أفضل، حيث توفر له العديد من الأسلحة والأدوات التي تجعله يفوز على العدو، وتمنح هذه اللعبة الكثير من الجوائز والهدايا التي تجعلك تتقدم عن الآخرين، ومن المتعارف عليه أن هناك طريقتين للشحن منها المجانية، والأخرى بشكل مدفوع، ويمكنك معرفة طريقة شحن شدات ببجي UC بالطريقة الرسمية من خلال هذا المقال.

شحن شدات ببجي UC بالطريقة الرسمية

يتوفر طريقين من شحن شدات ببجي UC بالطريقة الرسمية التي يمكنك معرفتها من خلال الآتي:

الطريقة الأولى:

يمكنك الحصول على pubg uc مجاني دون دفع أي رسوم أو نقود، لكي تحصل على الكثير من الجوائز والهدايا التي تساعد على الوصول إلى مستوى عالي باللعبة، حيث تساعدك هذه الجوائز الحصول على شدات مجانية، كما يمكنك الحصول عليها من خلال المواقع الرسمية.

الطريقة الثانية:

تسجيل الدخول على موقع medias buy، وتعتبر من أفضل الطرق التي تساعدك للحصول على شدات ببجي، وتتمثل الطريقة الشحن من خلال الآتي:

قم باختيار الدولة التي توجد بها، وسوف يظهر الاختيار في الأعلى تجاه اليسار.

ادخل رقم ID الشخصي.

قم باختيار طريقة الدفع التي تناسبك.

حدد عدد الشدات التي تريد الحصول عليها.

اطلع على المبلغ الذي تم خصمه رسوم الحصول على شدات.

قم بالضغط على الموافقة.

شحن شدات ببجي عن طريق idea empire

عليك الدخول على موقع idea empire الخاص بشحن شدات ببجي.

ثم عليك الإجابة على بعض الأسئلة التي يقدمها الموقع.

يمكنك مشاهدة بعض الفيديوهات لتحويلها إلى نقاط ومن ثم إلى شدات.

عليك بعد ذلك طلب بطاقة جوجل بلاي بقيمة الرصيد المجمع من النقاط.

عليك الشحن بعد ذلك والبدء باللعب.

وبذلك نكون قدمنا لكم معلومات عن شحن شدات ببجي UC بالطريقة الرسمية التي تساعد على الوصول إلى أعلى مستوى من اللعبة، زيادة التنافس مع الأصدقاء الآخرين، مما يجعلك في حاجة إلى زيادة التركيز واللعب بمهارة فائقة، كما تساعدك اللعبة على التعرف بأصدقاء جدد من مختلف دول العالم.