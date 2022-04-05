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عمر شويل - جدة تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022 وأسرار الفوز والاشتراك في المسابقة العالمية التي يقدم عليها الملايين من كافة أنحاء بلدان العالم العربي للفوز في الحلم، حيث يمكن المشاركة في مسابقة الحلم بعدة طرق مختلفة عن طريق الموقع الرسمي أو التطبيق الخاص بالحلم أو تسجيل رقم الجوال عن طريق رسالة نصية كلمة حلم أو دريم أو ريفي للرقم المرادف لبلدك ومن هذا المقال نتعرف علي تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم.

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022

يستطيع أي شخص في الوطن العربي الاشتراك في مسابقة الحلم بطريقة سهلة وبسيطة إلكترونيا من خلال الدخول إلى موقع مسابقة الحلم الرسمي mydream.mbc.net، ومن ثم القيام بتسجيل البيانات والمعلومات التالية:



كتابة رقم الجوال الخاص بك.

تحديد الدولة التي تنتمي إليها.

ثم النقر علي اشترك الآن .

كما يمكن أيضا تحميل تطبيق الحلم علي هاتفك الجوال واختيار الرمز الدولي الذي يظهر لكل دولة وكتابة رقم الجوال الشخصي والضغط علي اشتراك، كما يمكن الاشتراك أيضا من خلال الرقم الدولي 0088216101092.

تطبيق مسابقة الحلم الرسمي

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم بالطريقة السريعة عن طريق تثبيت تطبيق الحلم ومن ثم إتباع الخطوات التالية:

المشاركة في مسابقة الحلم الصوتي

يتم المشاركة في مسابقة الحلم من خلال خدمة الرسالة الصوتية من خلال الرقم الخاص ببلدك أو دولتك واتباع التعليمات بشكل سليم وصحيح وان الأولوية للدخول في المسابقة هي للمشاركين للذين أجابوا أجابه صحيحة خلال الأعوام الماضية فسيحصلون علي فرض أضافية للمشاركة.

الفائز في مسابقة الحلم في العام



قد حالف الحظ العام السابق ٢٠٢١م بفوز المواطن العراقي مؤيد صائب بمسابقة الحلم الكبير التي تبلغ حوالي مليون دولار وذلك في حفل ضخم شاهدة الملايين في جميع أنحاء الوطن العربي مع الإعلامي الكبير مصطفي ألاغا علي قناة صدي الملاعب وقناة أم بي سي.

جائزة مسابقة الحلم لعام ٢٠٢٢م

قد تم بدء السحب الرسمي للعام الجديد ٢٠٢٢م في مسابقة الحلم خلال شهر فبراير، حيث كانت قيمة الجائزة الأولي 125000 دولار أمريكي، حيث تتزايد جواز برنامج الحلم مع الإعلامي مصطفي الأغا طوال العام حتي تصل إلي مليون دولار في نهاية العام.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم ٢٠٢٢

تشترط مسابقة الحلم أن يكون عمر المتقدم في المسابقة لا يقل عن ثماني عشر أعوام حتي يشارك ويستلم الجوائز في حالة فوزه ويكون مؤهل لدخول السحب، واليك أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022 وأسرار الفوز والاشتراك.