أجهزة Dell XPS 15 وXPS 17 والتعديلات الجديدة

أعلنت شركة ديل الشهيرة للتكنووجيا والأجهزة الإلكترونية والحواسيب عن إصدار بعض التعديلات الرائعة على أجهزة Dell XPS 15 وXPS 17 والتي تتميز أنها من أفضل الأجهزة المقدمة في السنوات الماضية، تابعوا هذا المقال لتعرفوا مواصفات الأجهزة والتعديلات التي تم إرفاقها مع الإصدارات الجديدة.

أجهزة Dell XPS 15 وXPS 17

مواصفات الأجهزة:

مواصفات Dell XPS 15

تم تصميم جهاز XPS 15 الجديد بحيث تكون الشاشة الخاصة به بحجم 15.6 بوصة وأبعادها 16:10.

هذا الإصدار مدعم بمعالجات انتل من الجيل العاشر.

يتم اعتماد بطاقات نيفيديا الرسومية في هذا الجهاو أو GeForce GTX 1650 Ti.

بالنسبة للشكل فيتميز الجهاز بأن الحواف مصقولة من كل الجهات حول شاشة الجهاز.

مثل كل الأجهزة يوجد به كاميرا ويب صغيرة بجودة HD في الأعلى.

شاشة دقتها عالية منها 4K أو FHD.

سعة الرامات 64 جيجابايت وسعة مع سعة تخزين تصل إلى أثنان تيرابايت.

مواصفات جهاز Dell XPS 17

أكثر ما يميز هذا الجهاز كالإصدار السابق أن به شاشة كبيرة أبعادها 16:10 ومقاسها 17 بوصة.

تتمتع الشاشة بدقة 4K أو 3840 × 2400 بكسل.

يوجد أنواع تحتوي على شاشة بدقة عالية للغاية تعادل FHD أو 1920×1200 بكسل.

في أعلى الشاشة ستجد كاميرا ويب HD أو كاميرا عالية الدقة.

تم إصدار الجهاز بوزناثنان كيلو فقط وسمكه 19.5 مليمتر.

يعمل الجهاز بمعالجات إنتل Core i9 من الجيل العاشر.

يتمتع بذاكرة وصول عشوائي RAM وحجمها 64 جيجابايت.

تعديلات أجهزة Dell XPS 15 وXPS 17

أعلنت شركة ديل في الفترة الأخيرة عن القيام بعدة تحديثات جديدة لتلك الأجهزة والتي ستتميز بالجيل الثاني عشر من معالجات إنتل كما يتم دعم الذاكرة العشوائية لابسرعة أكبر.