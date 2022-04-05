نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجهزة Dell XPS 15 وXPS 17 والتعديلات الجديدة في المقال التالي
أعلنت شركة ديل الشهيرة للتكنووجيا والأجهزة الإلكترونية والحواسيب عن إصدار بعض التعديلات الرائعة على أجهزة Dell XPS 15 وXPS 17 والتي تتميز أنها من أفضل الأجهزة المقدمة في السنوات الماضية، تابعوا هذا المقال لتعرفوا مواصفات الأجهزة والتعديلات التي تم إرفاقها مع الإصدارات الجديدة.
أجهزة Dell XPS 15 وXPS 17
مواصفات الأجهزة:
مواصفات Dell XPS 15
- تم تصميم جهاز XPS 15 الجديد بحيث تكون الشاشة الخاصة به بحجم 15.6 بوصة وأبعادها 16:10.
- هذا الإصدار مدعم بمعالجات انتل من الجيل العاشر.
- يتم اعتماد بطاقات نيفيديا الرسومية في هذا الجهاو أو GeForce GTX 1650 Ti.
- بالنسبة للشكل فيتميز الجهاز بأن الحواف مصقولة من كل الجهات حول شاشة الجهاز.
- مثل كل الأجهزة يوجد به كاميرا ويب صغيرة بجودة HD في الأعلى.
- شاشة دقتها عالية منها 4K أو FHD.
- سعة الرامات 64 جيجابايت وسعة مع سعة تخزين تصل إلى أثنان تيرابايت.
مواصفات جهاز Dell XPS 17
- أكثر ما يميز هذا الجهاز كالإصدار السابق أن به شاشة كبيرة أبعادها 16:10 ومقاسها 17 بوصة.
- تتمتع الشاشة بدقة 4K أو 3840 × 2400 بكسل.
- يوجد أنواع تحتوي على شاشة بدقة عالية للغاية تعادل FHD أو 1920×1200 بكسل.
- في أعلى الشاشة ستجد كاميرا ويب HD أو كاميرا عالية الدقة.
- تم إصدار الجهاز بوزناثنان كيلو فقط وسمكه 19.5 مليمتر.
- يعمل الجهاز بمعالجات إنتل Core i9 من الجيل العاشر.
- يتمتع بذاكرة وصول عشوائي RAM وحجمها 64 جيجابايت.
تعديلات أجهزة Dell XPS 15 وXPS 17
أعلنت شركة ديل في الفترة الأخيرة عن القيام بعدة تحديثات جديدة لتلك الأجهزة والتي ستتميز بالجيل الثاني عشر من معالجات إنتل كما يتم دعم الذاكرة العشوائية لابسرعة أكبر.
- تم دعم الاجهزة بمعالجات Core i5-12500H، ومن النوع Core i7-12700H وكذلك Core i9-12900HK.
- سيكون في البتعديل الجديد ذاكرة DDR5-4800 وسعتها 64 جيجا بايت رام.
- بالنسبة لسعة تخزين في الأجهزة ستكون PCIe4 x4 SSD وحجمها سيصبح أربعة تيرابايت.
- تم تزويد الأجهزة بشاشة IPS تعمل بخاصية اللمس والتي تتمتع بدقة عرض 3840 في 2400 بيكسل.
- يوجد أيضاً إصدارات شاشة بدون خاصية اللمس ودقتها 1920 في 1200 بيكسل.
- بالنسبة للأسعار فإن جهاز Dell XPS 15 هذا العام سيكون بسعر يبدأ من 1449 دولار.
- أما جهاز XPS 17 فسيبدأ سعره من 1849 دولار.
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