طريقة مفصلة لشحن شدات ببجى على جميع الهواتف والكمبيوتر من الموقع الرسمي

قد يكون لدى عشاق لعبة ببجي الكثير من الأسئلة التي طالما يبحثوا عنها لإيجاد إجابة صارمة وأكثر ما يشغل بالهم هي طريقة كيفية امتلاك شدات ببجى وخاصًة بشكل مجاني فهي من أكثر الأمور المهمة في اللعبة ولابد للاعب من الحصول عليها فهي ذات أهمية قصوى للحصول على الكثير من الأدوات المطلوبة من أجل استكمال اللعبة والوصول لمستويات أعلى وكذلك شرا الملابس والأسلحة المرجوة وخلال مقالنا سنتعرف على أكثر من طريقة سهلة وبسيطة بل ومجانية للحصول على شدات ببجي للفوز وتحقيق الإثارة التي يبحث عنها عشاق ومحبي تلك الألعاب.

شدات ببجي

تندرج لعبة ببجي ضمن الألعاب القتالية التي حققت شهرة عالية على مستوى دول العالم سواء العربي أو الأجنبي فهي نالت اعجاب الكثير من السباب والصغار وكل من يعرفها فهي لعبة حركية تجعل اللاعب في حالة من الإثارة والتشويق والمتعة طوال وقت اللعب، بالنسبة لشدات ببجي فهي مهمة وضرورية داخل اللعبة حيث تساعد اللاعب على نهو عملية القتال الخاصة به والقدرة على التصدي للأعداء داخل اللعبة وتحقيق الفوز والنصر عليهم بطريقة رائعة وسريعة

طريقة سهلة للحصول على شدات ببجى مجانية

هناك طريقة سهلة وبسيطة من أجل شحن شدات ببجى باستخدام تطبيق سحر البوب ستار وهي كالتالي:

يقوم المستخدم بتحميل التطبيق من خلال جوجل بلاي أو بلاي ستور

قم بو الكود التالي(RGDUC4C ) وهو يمنحك 1200 نقطة في اللعبة، بالإضافة إلى حصولك الآلاف من الهدايا المجانية بعدما يقوم اللاعب بتحميل التطبيق بشكل مباشر.

تلك النقاط تمكن اللاعب من شراء بطاقات جوجل بلاي بالإضافة إلى دعوة أصدقائك عن طريق الكود.

طريقة شحن شدات ببجى من خلال الموقع الرسمي

يقوم اللاعب بالدخول على الموقع الرسمي لببجي وهو

يقوم بتحديد الرمز الخاص بدولته.

لابد ان يقوم المستخدم بتحديد عدد الشدات التي يحتاجها للعب.

يقوم بالتسجيل وكتابة الكود الخاص به وكذلك تحديد الوسيلة التي سيدفع بها.

أدخل اللعبة لمعرفة عدد UCs التي دخلت حسابك.

أسهل طريقة مجانية للحصول على شدات ببجي

يستطيع اللاعبين الحصول على شدات ببجي من خلال بعض المواقع المشهورة والمختصة بذلك الامر وموثوق التعامل معها ومن أشهر وأفضل تلك المواقع هو pubg midasbuy وهو موقع معتمد، ويمكنك الحصول على الرقم الذي تريده باستخدام رقم الهوية، كما يقدم للمستخدم العديد من العروض الخاصة ستحصل على مكافآت بعد إتمام عملية الدفع.