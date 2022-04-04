كيفية التحقق من صحة بطارية الهاتف بخطوات بسيطة

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عمر شويل - جدة يمكنك الآن التحقق من صحة بطارية الهاتف الخاص بك من خلال خطوات بسيطة للغاية، وفي حال شك المستخدم في أن الهاتف الخاص به يستمر لساعات أقل في كل عملية شحن كاملة\، فقد يكون ذلك نتيجة لعمر الجهاز، وقد تكون بطارية الهاتف قد عانت خلال الفترة الأخيرة بمرور الزمن، حيث يوجد طريقة رائعة من أجل التحقق من صحة البطارية وإذا كنت تحتاج إلى استبدالها من عدمه خلال الفترة القادمة.

كيفية التحقق من صحة بطارية الهاتف

للأسف لا توجد قائمة محددة لصحة البطارية للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد Android، تشير إلى مقدار استنفاذ البطارية، حيث يمكنك الإنتال إلى إعدادات من أجل التعرف على درجة حرارة بطارية الهاتف، وذلك من أجل التأكد من الأمور تسير بشكل طبيعي، حيث أن النطاق المثالي هو 0-35 درجة مئوية، وقد يكون ذلك ضمن قائمة مختلفة لعديد من الأجهزة المختلفة، كما انه قد لا يكون موجوداً من الأساس، وفي تلك الحالة يمكنك الاستعانة بأحد التطبيقات وتحميلها من متجر جوجل بلاي.

هواتف أندرويد

يمكنك الاستعانة بتطبيقات مثل Ampere و CPU-Z، كما يمكنك تحميل تطبيق AccuBattery والذي يقيس صحة البطارية خلال جلسات الشحن المتعددة، ولكن يجب هنا الإشارة إلى أن هذا الرقم يكون تقديري، كما أنه قد يتغير بمرور الوقت، وهنا يجب الإشارة أنه من خلال التطبيقات السابقة يمكنك التعرف على صحة بطارية الهاتف الخاصة بك، مما يفيدك كثيراً في اتخاذ القرار في تغير تلك البطارية أو المحافظة عليها.

هواتف أيفون

يمكنك التحقق من صحة بطارية الهاتف الذي يعمل بنظام iOS، من خلال اتباع عدد الخطوات البسيطة، حيث حرصت شركة أبل على توفير مؤشر رقمياً مفيد للغاية لجميع المستخدمين لهواتف أيفون، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يجب على المستخدم الدخول أولاً إلى الإعدادات.

التمرير لأسفل وبالتحديد إلى قسم البطارية.

ضرورة الضغط على صحة البطارية.

خلال ثواني بسيطة سوف ترى النسبة المئوية بجوار “تسمية السعة القصوى”، حيث يشير ذلك غلى مدى تدهور البطارية الخاصة بهاتفك على مدار عمرها الافتراضي، حيث عند شراء هافت أيفون جديد يجب أن تكون النسبة 100%.

إذا كانت البطارية أقل من 80% فقد تواجه مشكلات في الأداء على الهاتف، وكذلك وقت أقل بعد عملية شحن واحده، وقد تضر إلى استبدال البطارية من أجل قضاء وقت أطول على الهاتف، وعدم التعرض للإحراج وإغلاق الهاتف بسبب البطارية في العديد من الظروف الصعبة.