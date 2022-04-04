نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل minecraft ماين كرافت للأندرويد والأيفون ومتطلبات التشغيل في المقال التالي

من أشهر ألعاب الفيديو لعبة minecraft، فعلى الرغم من بساطة اللعبة وفكرتها المبنية على العالم المضلع إلا أنها شهدت نجاحاً كبيراً وإنتشاراً واسعاً جعلها الأولى عالميا. قام المبرمج السويدي مارك بيرسون بإطلاق اللعبة عام 2009 كإحدى ألعاب Java البسيطة من خلال شركته شركة Mojang. كانت اللعبة المصممة بلغة الجافا مخصصة لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة مايكروسوفت ويندوز. ولكن حدث ما لم متوقعاً فقد لاقت اللعبة شعبية كبيرة وانتشرت كالنار في جميع بقاع العالم مما دفع الشركة المطورة للعمل على إصدار نسخ جديدة من اللعبة مع تطويرها لتصبح اللعبة متاحة الآن لتقريباً جميع أجهزة ألعاب الفيديو ونستعرض الأن طريقة التحميل لمختلف الأجهزة. الأجهزة المتاح عليها لعبة minecraft: أجهزة الكمبيوتر و مايكروسوفت ويندوز أجهزة إكس بوكس و إكس بوكس وان بلاي ستيشن PS3 كذلك بلاي ستيشن PS4 بلاي ستيشن فيتا أجهزة نظام الأندرويد أجهزة الآيفون وأبل كذلك أجهزة ماك OS أجهزة نينتندو سويتش و وي يو نظام أويا مواصفات تطبيق لعبة minecraft والجوالات اللازمة لتشغيلها: حجم تطبيق اللعبة هو 385 ميجا بايت

تحتاج اللعبة لمساحة ذاكرة فارغة 1 جيجا بايت على الأقل

لا تتطلب اللعبة معالج من نوع معين

لا يجب أن يدعم الهاتف نظام الجرافيكس عالى الدقة وتعد هذه من أهم مميزات minecraft

يمكن للعبة أن تجري بسلاسة وبشكل ممتاز مع مساحة ذاكرة عشوائية رام 2 جيجا بايت فقط

يحتاج التطبيق لنظام أندرويد 5.0 أو أعلى

يحتاج التطبيق لنظام أبل IOS 10.0 أو أعلى

التطبيق متاح في 17 لغة مختلفة أهمها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية

التصنيف العمري للعبة هو 9+ سنوات، فهي آمنة ويمكن للجميع الاستمتاع بها كباراً وصغاراً

اللعبة ليست مجانية، وإنما يجب دفع ثمنها اونلاين لتتمكن من تثبيتها على الهاتف.

ثمن اللعبة هو 30 ريال سعودي أو تقريباً 7.5 دولار أمريكي

تحتوي اللعبة على العناصر التي يمكن شرائها بالمال الحقيقي أثناء اللعب ويبدأ سعر هذه العناصر من 2 دولار ويصل إلى 11 دولار للعنصر الواحد

صدر من اللعبة مؤخراً نسخة تعليمية هدفها الأساسي هو تدريب المستخدم على البرمجة طريقة تحميل ماين كرافت للاندرويد وأيفون أولا توصيل الجوال بشبكة الانترنت عن طريق الواي فاي.

ثم الدخول إلي متجر التطبيقات والبحث عن minecraft.

بعد ذلك دفع ثمن الللعبة عن طريق البطاقة البنكية.

ثم الضغط علي أيقونة تثبيت اللعبة لتبداء عملية التحميل. عمر شويل - جدة كيفية تحميل minecraft ماين كرافت للأندرويد والأيفون ومتطلبات التشغيل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تحميل minecraft ماين كرافت للأندرويد والأيفون ومتطلبات التشغيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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