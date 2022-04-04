نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر whatsapp.. ميزة جديدة رائعة من واتساب إيجابية وسلبية في آن واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق تطبيق واتساب الشهير ميزة جديدة رائعة للعديد من المستخدمين، حيث يمكن النظر لتلك الميزة من البعض على أنها إيجابية، وللبعض الآخر على أنها سلبية، حيث يحاول التطبيق خلال هذه الفترة إطلاق العديد من الميزات الجديدة من أجل جذب العديد من العملاء الجدد إلى التطبيق، في ظل منافسة كبيرة وقوية بين العديد من تطبيقات الدردشة في العالم، كما يعمل التطبيق على إرضاء أكثر من ملياري مستخدم من أجل البقاء والتفاعل على التطبيق خلال هذه المرحلة الهامة.

واتساب يُطلق ميزة الحد من تمرير الرسائل

من جانبه ذكر موقع (WABetaInfo) الذي يتابع تطورات تطبيق الدردشة الفوري أولاً بأول ويرصد مميزاته الجديدة لجميع المستخدمين، أن تطبيق whatsapp يختبر خلال هذه الفترة تقنية الحد من تمرير الرسائل (Forward)، وذلك من اجل وقف البريد المزعج وكذلك الرسائل المضللة التي قد يستخدمها العديد من المستخدمين على التطبيق وفق ما نقلته سكاي نيوز.

تعمل الميزة الجديدة التي أطلقها تطبيق واتساب على وضع قيود على تمرير الرسائل إلى المجموعات، حيث لا يمكن إجراء هذا الأمر إلا مرة واحدة فقط في نفس الوقت، وذلك بخلاف ما يحدث حالياً على التطبيق، حيث تمنع قيود الميزة الجديدة مستخدمي التطبيق من تمرير رسائل المجموعة على الدردشات المتعددة، حيث أن ذلك سوف يحد من احتمال وصول المحتوى المزعج إلى باقي المستخدمين على التطبيق.

والجدير بالذكر أن تلك الميزة سوف تكون مطروحة على جميع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد أويفون، حيث بدأ التطبيق في اختبار تلك الميزة الجديدة الرائعة على النسخة التجريبية “أندرويد بيتا”، بينما في وقت لاحق أطلقتها في نسخة “آي أو أس” أو أيفون.

وهنا يجب الإشارة إلى أن تطبيق whatsapp يعمل خلال هذه الفترة على إطلاق العديد من الميزات الجديدة خلال العام الجاري 2022، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد والحصول على رضاء العملاء الموجودين حالياً على التطبيق والذي يتعدى عددهم أكثر من ملياري مستخدم نشط، مع العمل على جذب العديد من العملاء الجدد غلى التطبيق في ظل منافسة بين الكثير من تطبيقات الدردشة في جميع دول العالم.