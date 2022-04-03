نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر WhatsApp.. كيف تعرف أنك محظور على تطبيق واتساب بـ5 طرق مختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحظى تطبيق واتساب بشعبية كبيرة في جميع دول العالم، حيث أنه يضم أكثر من ملياري مستخدم خلال هذه الفترة، وبدأ العديد منهم يبحث خلال هذه المرحلة عن كيفية التعرف على أنه محظور على التطبيق، وهو الأمر تسبب في قلق الكثير منهم، وخاصة أن ميزة الحظر قام التطبيق بتوفيرها لجميع المستخدمين من أجل عدم الإزعاج والتخلص من الشخص المتطفل أو المزعج حفاظاً على المستخدمين وحمايتهم من المضايقات التي قد يتعرضون لها خلال الفترة القادمة على التطبيق.

كيف تعرف أنك محظور على تطبيق واتساب

من جانبها أشارت الصحيفة البريطانية “express” أن الحظر ميزة حيوية يقدمها التطبيق لجميع مستخدميه للحفاظ عليهم منن الإزعاج، وهنا يُصعب التطبيق معرفة ما إذا كان شخص قد قام بحظره من جهات الاتصال الخاصة به أم لا، ولكنه يوجد بعض العلامات الهامة التي تخبرك أن أحدهم قد قام بحظرك على التطبيق منها:

التحقق من حالة آخر ظهور لجهة الاتصال

من أبرز العلامات التي توضح للمستخدم الحظر على تطبيق واتساب، هى أنك لن تكون قادراً على التعرف على آخر ظهور لذلك الشخص بعد الدخول للمحادثة، ولا سيما أن التطبيق يوفر إمكانية معرفة حالة النشاط للمستخدمين على التطبيق، وذلك من خلال الضغط على المحادثة أو الدخول إلى الملف الشخصي لجهة اتصال معينة، وفي حالة عدم التعرف فهذا يعني أنك محظور.

علامات وصول الرسالة

هى علامات وصول الرسائل الزرقاء التي تؤكد وصول الرسالة، وهى الطريقة التي يحرص التطبيق على توفيرها من أجل الكشف عما إذا كانت الرسالة قد وصلت أم لا وتم قراءتها من عدمه، وفي حال وجود علامة صح واحدة رمادية فهذا يعني أن صاحب الحساب قد قام بحظرك.

التحقق من صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال

في حال قيام شخص بحظرك على التطبيق فلن يتم تحديث ملف التعريف الخاص به على هاتفك، حيث انه لا يمكنك رؤية أي تحديث لصورة الملف الشخصي لجهة الاتصال بالشخص الذي قام بحظرك.

الاتصال بالمستخدم

في حال الرغبة في التأكد من قيام شخص بحظرك، هنا يجب عليك إجراء مكالمة صوتية عبر التطبيق مع ذلك الشخص، وفي حال اتمام المكالمة فهذا يعني أنه لم يقوم بحظرك، والعكس صحيح.

اختبار المجموعة

هنا يمكنك المحاولة من خلال إنشاء مجموعة جديدة وقم بإضافة اثنين من الأصدقاء وحاول إضافة الجهة التي تشك أنها حظرتك، وفي حال الفشل في إضافتها إلى المجموعة، حيث تتلقى رسالة خطأ تفيد بعدم وجود إذن لإضافتها فهذا يعني انه تم حظرك بالفعل.