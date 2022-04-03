كيفية تحميل جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوري للاندرويد بدون برامج في خمس خطوات

جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوري للاندرويد ، ألعاب العالم المفتوح مثل لعبة gta للاندرويد تعتبر من الألعاب المتداولة في السنوات الماضية التي لا تزال متربعة على عرش الألعاب المعروفة من العالم المفتوح كما أن اللعبة طُورت للعمل على مشغل PSP بشكل رئيسي، وبعدها تم دعم اللعبة من قِبَل مشغل PS2 ومشغل PS3 وهواتف على أنظمة iOS وأنظمة أندرويد التي سنتحدث عنها في تلك المقالة. كما تأتي اللعبة بشكل مثل إصدار GTA 3 في رسومياتها وخريطة اللعبة كما أنه تعتبر ثورة انتقالية في عالم سلسلة الألعاب حيث انتقلت الألعاب من الرسومات الضئيلة إلى الأكثر الواقعية وللمزيد من المعلومات عن لعبة GTA Vice City وGTA San Andreas فأنتظرونا.

جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوري للاندرويد

تاريخ إطلاق لعبة جراند ثفت أوتو كانت في تشرين الأول في 2005. وتعتبر ثورة كما قلنا في سلسلة الألعاب تلك. تم إطلاقه من قِبَل ROCK STAR GAMES للأندرويد. وتعتبر طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد هي أقرب محاكاة لإصدار اللعبة التاسع.

الطريقة المتبعة في هذا الإصدار تتشابه مع نسخة الكمبيوتر. وهذا من حيث قصة لعبة gta 5 للاندرويد.

لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories ومتطلباتها

مساحة هاتفك الجوال يجب أن تكون من 5 جيجا بايت إلى أكثر لكي تكفي ملفات لعبة جراند ثفت أوتو .

. رامات الهاتف يحب أن تكون من 4 جيجا فيما فوق لئلا تتعطل اللعبة.

كذلك نظام التشغيل بالهاتف يجب أن يكون أندرويد 11 لتشغيل جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوري للاندرويد.

المعالج في اللعبة يجب أن يكون بالفئة المتوسطة لتشغيل لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories. وهو معالج رسومي متوسط موجود بكافة هواتف الاندرويد لذلك لا يكلف الكثير من المال.

كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد

لتحميل جراند ثفت أوتو للاندرويد يجب عليك اتباع الخطوت التالية ولكن ننوه على تشغيل شبكة الواي فاي ثم القيام بالتالي :