أفضل 4 تطبيقات أندرويد 2022 لحماية هاتفك من التجسس بطريقة مضمونة، التطبيق الأول والذي يتميز بإمكانية إخفاء حسابك على فيسبوك حيث يمكنك من قراءة وإرسال الرسائل على الماسنقر بدون علم الشخص الأخر، كل ما عليك هو استخدام تطبيق Unseen for Facebook لتظهر القائمة الرئيسية، سوف نجد بها عدة خيارات للتفعيل يتم تفعيل خيار التخفي وتفعيل الإشعارات ثم النقر على فيسبوك، وبالنقر على التالي تظهر رسالة بأنه يمكنك قراءة الرسائل و رؤية حالات الأشخاص بدون ظهورك، كما يمكنك تحميل حالات الأشخاص وإخفاء مشاهدة الأشخاص لأي شئ خاص بتطبيق فيسبوك من خلال هذا التطبيق.

أفضل تطبيقات أندرويد لحماية الهاتف

التطبيق الثاني تطبيق Yazzy والذي يمكنك من عمل منشورات وهمية وإضافة حوالي 1000 إعجاب و500 تعليق، وذلك على تطبيقات تيليجرام، فيسبوك و إنستجرام. عند استخدام التطبيق تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنك إستخدام هذه الميزة فيها، وبالنقر على تطبيق فيسبوك وإدخال بيانات حسابك ثم كتابة المنشور وتحديد عدد الإعجاب وكتابة التعليقات المطلوبة، ثم اضغط على تم واغلق التطبيق وافتح تطبيق فيسبوك لتظهر تلك الأوامر على الفور.

التطبيق الثالث وهو أفضل تطبيق لرفع مستوى الصوت الهادئ (تطبيق مكبر الصوت الصاخب)؛ حيث يقوم هذا التطبيق بتعزيز صوت الهاتف. يتم الدخول إلى الهاتف بعد تثبيته لتظهر أمامك خيارات عدة، يتم النقر على الخدمات التي تم تثبيتها ثم النقر على خيار صوت عالي النافذة للتحكم في مستوى الصوت، ثم النقر على التالي والنقر على موافق و النقر على زر أساسي وإستبداله بمتقدم و زيادة مستوى الصوت حسب رغبتك، مع إعادة تشغيل الصوت مرة أخرى على هاتفك تجد زيادة ملحوظة في مستوى الصوت بهاتفك، وذلك ليس فقط لصوت المقاطع الموسيقية ولكنه يتحكم في صوت المكالمات كذلك.

حماية هاتفك من التجسس بطريقة مضمونة

التطبيق الرابع والذي يمكنك من معرفة من يقوم بالتجسس عليك بالصوت وهو تطبيق Wire Tap Detection، كل ما عليك بعد عند استخدام التطبيق هو النقر على Enable والسماح للتطبيق بالوصول إلى الصوت، يتم النقر على الإعدادات وبالتالي تظهر رسائل بأنه يتم مراقبة أي شخص يقوم بتسجيل مكالمة هاتفية لك، كما يتم تنبيهك عندما يحاول شخص ما التجسس على مكالماتك الصوتية أو من خلال الميكروفون، حيث يمكنك هذا التطبيق من حماية هاتفك من التجسس الصوتي بطريقة مضمونة.