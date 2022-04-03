موقع استبدال اكواد فري فاير 2022 الرسمي Garena والحصول علي اسكنات وجواهر

موقع استبدال اكواد فري فاير الرسمي وهو موقع غارينا الوحيد المسئول عن تلك اللعبة الشيقة، حيث تقوم بتنزيل تلك الاكواد عن طريق الإنترنت وهي مكونة من 12 رقم وحرف، وتعد هدايا ومفاجآت من قبل هذا الموقع المتميز وهذا لاستمرار اللعبة الأسطورية حتي يتسنى للاعبين شراء الأسلحة والسكنات والملابس الخاصة، وتضاف الشحنات الخاصة بتلك الاكواد تلقائيا إلى الحساب الخاص باللاعب، ولكل كود مدة صلاحية لا يمكن استبداله بعدها ومن خلال هذا الموقع الجبار سوف نقوم بتوضيح كل ما يتعلق بهذا الموضوع.

موقع استبدال اكواد فري فاير الرسمي

ويأتي موقع استبدال اكواد Free Fire الرسمي بعد الحصول علي الكود وهذا من خلال عدة خطوات وهي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي قارينا Free Fire.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

وتسجيل الكود في المكان المخصص له في الموقع.

ثم قم بالضغط على أيقونة إرسال.

بينما عليك بإغلاق اللعبة ثم فتحها مرة أخرى.

سيقوم الموقع بإظهار المكافآت في علامة vault الموجودة باللعبة.

اكواد فري فاير صالحة للجميع

واكواد فري فاير ماهي إلا هدايا من موقع قارينا فري فاير لتشجيع اللاعبين على الاستمرارية وسف نعرض لكم بعض تلك اكواد الصالحة للجميع:

Y7PS 1HR6 23H4 الكود الخاص باستعادة فري فاير.

D4G1 D33S D5D4 بينما الكود الخاص سكار تيتان.

Y76S 1LR6 56L1 الكود الخاص برقصة العرش.

Y7KS 1ER6 23H1 الكود الخاص برقصة الكرسي.

Y3PS BVA1 KJHY كذلك كود إم بي الصفراء.

F2PS ABG1 OABG الكود الخاص بالبوتات.

HGKASSLUEPVS الكود الخاص بإلغاء الحظر.

MNWNA5A8BLQE بينما الكود الخاص بلوت سلاح الذيل.

BGFDZBZC57 الكود الخاص حزمة اليوم الوطني.

SD19 RKJ1 75GR الكود الخاص بجلد التنين.

اكواد سكنات فري فاير

وإليكم بعض وأهم تلك الاكواد التي يتم البحث عنها من خلال عاشقي تلك اللعبة الجبارة:

BOOY Y6XL 6QYR.

CRIV I5MH 3I2E.

BOOY K4Y9 SGLM…

MB3D J5QE VMDF.

SZ2L XKAW RQFD.

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