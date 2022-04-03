نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة تنزيل مقاطع الفيديو من تطبيق سناب شات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل طريقة تنزيل مقاطع الفيديو من تطبيق سناب شات الكثير من المستخدمين لتطبيق سناب شات لكي يتمكنوا من تنزيل الفيديوهات وحفظها أو يمكن تنزيل الفيديوهات الموجودة على هذا التطبيق وبالتالي يجدون صعوبة كبيرة في عدم القدرة في استخدام هذا التطبيق والتي تتسبب في عدم القدرة على تنزيل الفيديوهات من سناب شات إلى الهاتف الخاص بها يوجد بعض الخطوات التي تساعد على تنزيل الفيديوهات عند اتباعها يمكنك حفظها في الهاتف ويمكن تنزيل القصص الموجودة في سناب شات سوف نوضحها لكم من خلال مقال اليوم.

طريقة تنزيل مقاطع فيديو سناب شات

يوجد طريقتين تساعدك على تنزيل مقاطع الفيديو في حالة إذا قمت بتسجيل مقطع فيديو لم تشاركه بعد يمكنك اتباع هذه الخطوات لكي تقوم بحفظه في البوم الكاميرا بعد الانتهاء من تصوير الفيديو تقوم بالضغط على كلمة حفظ وسوف يظهر أمامك سهم صغير متجه إلى أسفل وبعد ذلك سوف تلاحظ ظهور شاشة منبثقة تقوم بالضغط علي كلمة camera roll وبعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة حفظ وبعد ذلك سوف تلاحظ وجود مقطع الفيديو الخاص بك في تطبيق الصور وذلك على هواتف الآيفون.

في حالة إذا قمت بمشاركته مقطع فيديو خاص بك أو مع الأصدقاء ولكنك لم تقم بحفظه قبل ذلك يمكنك الاحتفاظ به من خلال الخطوات التالية،

تقوم بفتح موقع سناب شات ثم الضغط على الفيديو التي يتم حفظه سوف تجد أمامك ثلاث نقاط في الزاوية العلوية جهة اليمين تقوم بالضغط على تصدير سناب ثم بعد ذلك تقوم بحفظ الفيديو.

طريقة تحميل مقاطع فيديو سناب شات

يمكن أن تقوم بتحميل تطبيق سناب شات بعد تخزينه الفيديو في الذكريات داخل التطبيق بعد ذلك تقوم بالضغط على رمز البطاقة ثم الضغط على وجهه الكاميرا والضغط فترة طويلة على الفيديو الذي قمت بحفظه ثم الضغط على كلمة تصدير والتي سوف تظهر أمامك في قائمة الخيارات فيه أسفل الشاشة بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة تنزيل.