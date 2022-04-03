نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة منتظرة تطلقها شركة سوني في بلايستيشن 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلايسيتشن 5، الأسبوع الماضي قامت شركة سوني بالإعلان عن توفير خاصية وميزة جديدة في بلايستيشن 5 والذي يقدم الكثير والكثير من الخصائص والمزايا للاعبين ومن يمتلكون جهاز بلايستيشن 5 وقد أكدت على أنها تعمل حاليًا على توفير تلك الميزة الجديدة عما قريب في بلايستيشن 5 وهي ميزة معدل التحديث المتغير وهي VRR حيث كانت تلك الخدمة أكثر الخدمات المطلوبة من مستخدمي بلايستيشن 5 في الجزء الأخير من عام 2020 وفي خلال الشهور القادمة.

ميزة معدل التحديث المتغير في بلايستيشن 5

أوضحت شركة سوني أنها في الفترة القادمة ستقوم بالإعلان رسميًا عن ميزة زاد الطلب عليها وازدادت الرغبة في توافرها في بلايستيشن 5 وهي ميزة معدل التحديث المتغير والتي تقوم بخدمة عامة أثناء استخدام الجهاز وهي ضبط سرعة الإطارات بصورة تلقائية حسب المقاطع المتاحة في وقت اللعبة الفعلي وهي كما نعلم تختلف بصورة مستمرة وبها الكثير من التفاصيل.

كما أن أهم مزايا خدمة معدل التحديث المتغير في بيس 5 هي أنها قادرة على وضع حلًا لمشكلة تمزق الشاشة أو على الأقل التقليل من حدوثها بالإضافة إلى نفس الوضع مع مشكلة تكرار الإطارات، ومن ناحية أخرى تسهل تلك الميزة الجديدة من حل مشكلة تأخر إدخال الألعاب، مع العلم أنه من أجل ضمان عمل الميزة وجود إما شاشة تلفاز مناسبة متفقة مع الجهاز أو شاشة حاسوب.

دعم أجهزة بلايستيشن 5 لميزة معدل التحديث المتغير

وقد ذكرت شركة سوني أن الأجهزة الجديدة المعلن عنها من خلال شركة سوني مستقبلًا سيكون مضاف لها ميزة معدل التحديث المتغير VRR أما عن الأجهزة أو العناوين القديمة فيمكن دعمها بواسطة تصحيح جديد للجهاز، وهناك خاصية الاختيار البديل للالعاب التي تعمل بدعم نمط VRR الجديد.

تحديث بلايستيشن 5

واستمرارًا للمزايا الجديدة المقدمة من سوني فقد أعلن عن وجود ميزة جديدة أخرى في بلايستيشن 5 وبلايستيشن 4 وهي إمكانية إنشاء المجموعات سواء كانت المغلقة أو المفتوحة والانضمام لها بسهولة، مع العلم أن المجموعة المفتوحة تكون ظاهرة للأصدقاء وتسمح بالانضمام لها بسهولة ولكن بالنسبة للمجموعات المغلقة فلا تظهر إلا بعد الحصول على رابط الانضمام للجروب.