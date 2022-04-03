تطوير صندوق للشحن اللاسلكي من مواد معاد تدويرها

طورت شركة ”Blond“ البريطانية لتكنولوجيا التصاميم الرقمية، جهاز صندوق للشحن اللاسلكي لما يصل إلى 3 أجهزة إلكترونية محمولة في وقت واحد، حيث صنعته من مواد مستدامة معاد تدويرها، كما يمكن إعادة تدويره بعد انتهاء مدة صلاحيته واستخدامه مجددا بنفس جودة وظيفته الأصلية، ما من شأنه تخفيض الانبعاثات الناجمة عن استخدام تقنيات الشواحن الشائعة.

وذكرت ”Blond“ عبر موقعها الإلكتروني، أن ”الهدف من تطوير صندوق الشاحن الجديد Fold، من مواد مستدامة، يأتي لزيادة توعية المستخدمين بالتأثير البيئي للإلكترونيات، وفي ظل ارتفاع الطلب على استخدام سماعات الرأس اللاسلكية والأجهزة المحمولة الأخرى، التي تحتاج للحفاظ على تشغيلها إلى تزويدها بالطاقة لاسلكيا“.

وقالت الشركة البريطانية إن ”أجهزة الشحن الأخرى المماثلة لجهاز Fold، يتم تصميمها عن طريق وضع عشرات من المواد المختلفة بين طبقات من الغراء، مما يجعلها غير قابلة للإصلاح أو إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير في نهاية عمرها الافتراضي القصير“.

وكشفت أنها صممت صندوق شاحن ”Fold“ من عدة قطع بلاستيكة معاد تدويرها، تتشابك معًا باستخدام ”السيليكون“.

كما غلفت الجهاز بمادة شفافة تتيح للمستخدم رؤية مكوناته الإلكترونية، والعمل على صيانتها وترقيتها بسهولة.

وقالت الشركة: ”معظم المنتجات الإلكترونية عادة ما تحتوي على طبقتين من التغليف“، مبينة أنها ”صممت التغليف الأولي المعاد تدويره والقابل لإعادة التدوير لجهاز Fold للشحن، مما يلغي طبقة من التغليف غير ضرورية“.

ويسمح تصميم الجزء الداخلي من التغليف في الجهاز باستبدال المكونات المكسورة وإعادتها إلى الشركة المصنعة، حيث لا يمنع الحاجة إلى الغراء فحسب، بل وينتج منتجًا تقنيًا متوافقًا مع السلامة، التي تعتبر إحدى أكبر العقبات في صناعة الإلكترونيات القابلة للترقية.

وأوضحت ”Blond“، أن النماذج الأولية المصنوعة من الشريط اللاصق سمحت بتكوين مجال مغناطيسي داخل الجهاز، مما يضمن عدم تصادم في الأقطاب الكهربائية.

ويمكن طي جهاز ”Fold“ في عدة أشكال، بما في ذلك حامل الهاتف، وجهاز شحن مدمج سهل الحمل، ليتناسب مع متطلبات المستخدم، وعلى سبيل المثال ”يمكن للهواتف الذكية الكبيرة والصغيرة على حد سواء الاستفادة من وظيفة الحامل أثناء شحنها“.