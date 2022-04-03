لصيام بصحة جيدة.. هذه المشروبات تغسل الكلى وتنظف الكبد

لصيام بصحة جيدة.. هذه المشروبات تغسل الكلى وتنظف الكبدتساعد بعض الأغذية والمشروبات على حرق دهون البطن والجسم كما تحسن الأيض وتخلصك من السموم.

وينصح الخبراء ببعض المشروبات التي يفضل تناولها بعد الإفطار في رمضان لوقاية الجسم من أضرار السموم المختلفة، بحسب ما جاء في موقع "healtline".

-عصير التوت

عصير التوت البري مفيد جدا لالتهابات المسالك البولية، ومفيد أيضًا في تطهير الكلى من أكسالات الكالسيوم الزائدة، مما يساهم في تكوين حصوات الكلى.

-عصير الليمون

يعتبر عصير الليمون مادة حمضية بطبيعتها وقد ثبت أنه يزيد من مستويات السترات في البول، وهذا يقلل من تكوين حصوات الكلى، ويمكنك تناول كوب من عصير الليمون الطازج يوميًا للحصول على مشروب سريع للتخلص من السموم وتنظيف الكلى.

-خل التفاح

تناول خل التفاح مفيد للصحة العامة ويزيل السموم من الجسم، وخاصة الكلى، ويساعد حمض الستريك وحمض الخليك وحمض الفوسفور في خل التفاح على تكسير ومنع تكوين حصوات الكلى.

-عصير البنجر

يحتوي جذر البنجر على البيتين، وهو مادة كيميائية نباتية مفيدة جدًا لها خصائص مضادة للأكسدة وتزيد من حموضة البول، كما تساعد في إزالة فوسفات الكالسيوم وتراكم الستروفيت من الكلى، وأيضا يعزز وظائف الكلى ويقلل من تكوين الحصوات.

-الشاي الأخضر

ويحتوي الشاي الأخضر على كثير من مضادات الأكسدة كما يزيل السموم ويحسن التمثيل الغذائي.

-عصير الجزر

يحتوي الجزر على مادة الكاروتين التي تساعد على محاربة السرطان وإزالة السموم والمعادن الثقيلة من الكلى والكبد، كما ترتبط الألياف الموجودة في الجزر بالسموم وتزيلها من الجسم.

-عصير الخضار

العصائر المستخرجة من الخضار مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وتعتبر الخضروات مثل الكرفس والخيار والسبانخ والخس وما إلى ذلك، مفيدة لكليتيك إذا تناولتها في شكل عصير.

-عصير الأناناس

الأناناس مليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وتحتوي الفاكهة على مغذيات نباتية تسمى بروميلين وهو إنزيم يضمن وظائف الكلى المناسبة ويدعم الجهاز المناعي ويهدئ التهيج ويعزز الوظيفة الجهازية.

-ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو مشروب طبيعي منعش ومفيد للكلى، ويحتوي على نسبة أقل من السكر، وأقل من الحموضة، ولا يحتوي على سعرات حرارية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الإلكتروليتات التي تعزز وظيفة الكلى السليمة.