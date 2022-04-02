نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فخ الشوكولاتة.. تحذير هام لعشاق واتساب من رسالة احتيالية جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توالت التحذيرات خلال الفترة الأخيرة لمستخدمي تطبيق واتساب، وذلك بسبب عملية احتيال جديدة وخطيرة، تسهتدف جميع مستخدمي تطبيق الرسائل الفورية الأشهر في العالم من خلال تقدم هدية مجانية من الشوكولاتة، ويجب على الجميع توخي الحذر خلال هذه الفترة من الرسائل الاحتيالية التي تستهدف الكثير منهم حتى لا يقع ضحية لعمليات النصب والاحتيال على التطبيق.

تحذير من رسالة الشوكولاته على واتساب

ذكرت الصحيفة البريطانية الشهيرة “express” أن خبراء الأمن السيبراني قد وجهوا تحذير هام لجميع مستخدمي التطبيق من عملية احتيال جديدة يتم تداولها في الفترة الأخيرة على التطبيق والتي تسبق عيد الفصح، وهو من الأعياد المسيحية وأكبرها، والذي يحرص من خلاله على تقديم الشوكولاتة المجانية كجزء من المسابقة المزعومة Cadbury Easter Egg Hunt.

يحاول المخترقين والهاكرز غالباً استغال جميع المناسبات في مواعيدها الرسمية، وذلك من نصب شراكهم على ضحاياهم من اجل اختراق الأجهزة والحصول على ما يريدون منهم، حيث تنتشر رسالة احتيالية على تطبيق الدردشة الأكثر شهرة في العالم والذي يحمل كثر من ملياري مستخدم نشط، والتي تزعم أن شركة “كادبوري” الشهيرة والمعروفة للجميع بصناعة الحلوى تقدم آلاف الهدايا المجانية خلال الفترة التي تسبق عيد الفصح

وكما هو المعتاد سنوياً فإن عرض “بيضة عيد الفصح من كادبوري” المجاني هو مجرد خدعة احتيالية، من أجل خداع المستخدمين على تطبيق واتساب خلال هذه الفترة بالتزامن مع قرب الاحتفالات بذلك العيد المسيحي، حيث يحاول إقناع الضحايا المطمئنين بضرورة الإفصاح عن المعلومات الشخصية الخاصة به، مما يًساعد كثيراً في الاستيلاء على أموالهم، وتحتوي الرسالة على صورة لبيض عيد الفصح ومكتوب على تلك الصورة عبارة “انضم للحصول على بيضة عيد الفصح من كادبوري” وباللغة الإنجليزية “Join the Cadbury Easter Egg Hunt”.

بمجرد الضغط على الرابط الموجود يتم الدخول على موقع ويب مزيف، يطلب من الشخص إدخال معلومات شخصية، حيث يزعم ذلك الموقع الوهمي أن المستخدم لديه فرصة من أجل الحصول على هدية مجانية من شركة كادبوري لخداع المستخدمين، والحصول على بياناتهم الشخصية واختراق أجهزتهم وحسابتهم الشخصية.