نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن كود فري فاير الرسمي قارينا للحصول علي أحدث اكواد فري فاير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود فري فاير اليوم 2022 أحدث كودات لعبة فري فاير صالحة للجميع وهي تعد العملة الأخرى لعملية شحن جواهر لتلك اللعبة الشيقة التي نالت شهرة عالمية بين أعمار متباينة، ويمكن من خلال تلك الاكواد الحصول على العديد من الهدايا والسكنات والأسلحة المتطورة التي تهيأ الفوز المحتم والبقاء على قيد الحياة، ويتم طرح تلك الاكواد التي هي عبارة عن 12 رقم وحرف كبير وصغير من خلال الموقع الرسمي الخاص بتلك اللعبة القتالية العالمية.

كود فري فاير اليوم

تعتبر اكواد فري فاير 2022 هي أكثر ما يتم البحث عنه من قبل العديد من عاشقيها وإليكم عرض بعض تلك الاكواد المطروحة عبر الموقع الرسمي للعبة وهو موقع قارينا:

الكود الخاص بالاسترداد Y7PS 1HR6 23H4.

يوجد أيضا كود خاص برقصة العرش وهو Y765 ILR6 56LI.

Free Fire YAPQSSRUEYVD هو كود فري فاير الخاص بالحصول على مجوهرات.

FFMC LJES SCR7 MP40 كود يمكن من خلاله الحصول على أسلحة.

MJTF AER5 UOP11 يكفل هذا الكود الحصول على 5000 ماسة.

D4GI D33S D5D4 الكود الخاص بسكاريتان.

ZIKS IED6 43SI الكود الخاص برقصة القلب.

اكواد فري فاير صالحة للجميع 2022

يتم طرح تلك الكودات من قبل الموقع الرسمي مركز غارينا الخاص بلعبة التشويق Free Fire وفيما يلي سوف نعرض بعض الاكواد الغير مستعملة وهي:

Y7PS 1HR6 23H4 هو الكود الخاص بالحصول على لعبة Free Fire جديدة.

Y76S 1LR6 56L1 كود رقصة العرش.

SLPS UJGM P1MR للحصول على حساب فري فاير مرة أخرى.

F2PS ABG1 OABG كود شرط البوتات.

VAVS 2KLP HYTG كود فاير باس.

FLYAPTBRECSX للحصول على شخصية رونالدو.

HGKASSLUEPVS لإلغاء حظر لعبة فري فاير.

كود كريمينال Free Fire صالحة للجميع

يتم توافر اكواد معينة للحصول على كريمينال الأحمر أو الأزرق وهي النيرات الخاصة بلعبة Free Fire وإليكم بعض منها:

الكود يخص كريمينال الأزرق وهو U7ZR R26U SFGF.

29ZN 77HG J8JL.

ERTY HJNB VCDE.

أما الاكواد الخاصة بكريمينال الأحمر هم:

DFXF 5479 XLHR.

WKMK V33J XRH8.

شحن كود فري فاير

يتم عملية الشحن الخاصة باكواد فري فاير من خلال الموقع الرسمي جارينا وهذا بعد تسجيل كافة البيانات التي يتم طلبها من خلال الموقع وهو المصمم لتلك اللعبة العالمية، ويتم كتابة الكود مع مراعاة الدقة والصحة أثناء الكتابة، ولابد من تحديد المستوى الذي تم الوصول إليه وسيقوم الموقع بعرض الهدية الخاصة بك بعد إتمام عملية الشحن الخاصة بالكود.