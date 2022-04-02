تحديث eFootball PES 2021 الأخير وكيفية تثبيت لعبة eFootball PES 2022 الجديدة

تحديث eFootball PES 2021 الأخير المنتظر من كافة عشاق لعبة الساحرة المستديرة منذ ديسمبر الماضي . وتصريح KONAMI تحديث بيس 2022 موبايل الأخير المحدد في شهر مارس . يتطلع كل من يعشق لعبة eFootball PES الجديدة كيف يتم تثبيت اللعبة علي الهواتف أو أذأ ما كانت النسخة موجودة بالفعل علي الهاتف كيف يتم . تحديث eFootball PES 2021 كذلك بعد أن تم إضافة العديد من المميزات داخل بيس إي فوتبول الجديدة . ومن خلال سطور مقال اليوم بموقعكم المفضل “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل تحديث لعبة eFootball PES 2022 الجديدة . وكيف يتم تثبيتها علي الهواتف .

تحديث eFootball PES 2021 الأخير

منذ وقت ليس بقليل وتم التصريح عن أن لعبة إي فوتبول بيس 2022 الجديدة سيتم تغيير الواجهة الخاصة بها . كما بجانب أن الاسم القديم الخاص باللعبة سيتم تغييره أيضاً ليصبح eFootball PES 2022 . كذلك بجانب بعد أن تم التأجيل في نزول تحديث بيس 2022 موبايل الأخير مرتين من قبل شركة KONAMI يأتي التحديث الأخير . المفترض وجوده علي متاجر جوجل بلاي و أبل ستور كذلك نوهت الشركة بأن كلمة PES المشتهر بها اللعبة . هي اختصار لكلمة Pro Evolution Soccer وفي حالة أن اللعبة موجودة علي هاتفك الخاص بك نوهت الشركة بأنه . كل ما عليك فعله تحديث eFootball PES الأخير بتوفير المتطلبات الخاصة باللعبة علي هاتفك . ذلك من حيث مساحة التخزين للذاكرة العشوائية كذلك بجانب مساحة التخزين الداخلية . وعبر السطور القادمة من “موقع ثقفني” ومقال اليوم سنتعرف علي خطوات التحديث للعبة eFootball PES 2021 .

ما هي خطوات تحديث eFootball PES 2021 الأخير

من خلال السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي الخطوات الخاصة بالتحديثات في لعبة إي فوتبول بيس كالآتي :-

أذأ ما كان هاتفك نوع أند رويد يجب تسجيل الدخول علي متجر جوجل بلاي . كما أن هواتف أيفون تتطلب تسجيل الدخول علي متجر أبل ستور . كذلك كافة أنواع هواتف هواوي يتم تسجيل الدخول علي متجر آب جاليري . بمجرد تسجيل الدخول يتم تسجيل لعبة eFootball PES 2022 الجديدة بمربع البحث . كما بعد أن يتم أظهار اللعبة يتم دفع ثمن اللعبة المعلن علي المتجر في حالة أنك ترغب في تثبيت بيس إي فوتبول علي هاتفك . لكن أذأ كانت اللعبة موجودة علي هاتفك يتم الضغط علي زر تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 الجديدة . تلك هي الخطوات الخاصة بتثبيت وتحديث لعبة eFootball PES 2022 . عبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي ما هي المتطلبات الخاصة بتثبيت إي فوتبول بيس الجديدة .

متطلبات تثبيت eFootball PES الجديدة

توفير مساحة تخزين داخلية علي الهاتف الخاص بك لا تقل عن مساحة 4GB .

كما تتطلب لعبة eFootball PES 2022 الجديدة مساحة ذاكرة عشوائية بنفس المقدار .

مساحة ذاكرة عشوائية بنفس المقدار . كذلك فيما يخص المساحات المشار أليها تتوافق مع هواتف أيفون وأيضاً هواتف هواوي .

فيما يخص هواتف أند رويد يجب أن تحتوي علي معالج رسومي قوي لتشغيل eFootball PES الجديدة .

. كما أن هواتف أيفون المختلفة تتطلب لعبة إي فوتبول بيس أن يكون نظام التشغيل للهواتف IOS .

تلك المتطلبات خاصة بتثبيت لعبة إي فوتبول بيس الجديدة ولكن تحديث اللعبة لا يتطلب اتباع تلك الخطوات .

تحديث eFootball PES 2021 الأخير الذي ممن المفترض أن يكون قد تم إطلاقه من شركة KONAMI العالمية . وفقاً للتصريحات السابقة أن يكون الآن متواجداً علي المتاجر الرسمية المعتمدة وذلك ما تم عرضه بمقال “موقع ثقفني” .