نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث eFootball PES 2021 الأخير وكيفية تثبيت لعبة eFootball PES 2022 الجديدة في المقال التالي
تحديث eFootball PES 2021 الأخير المنتظر من كافة عشاق لعبة الساحرة المستديرة منذ ديسمبر الماضي . وتصريح KONAMI تحديث بيس 2022 موبايل الأخير المحدد في شهر مارس . يتطلع كل من يعشق لعبة eFootball PES الجديدة كيف يتم تثبيت اللعبة علي الهواتف أو أذأ ما كانت النسخة موجودة بالفعل علي الهاتف كيف يتم . تحديث eFootball PES 2021 كذلك بعد أن تم إضافة العديد من المميزات داخل بيس إي فوتبول الجديدة . ومن خلال سطور مقال اليوم بموقعكم المفضل “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل تحديث لعبة eFootball PES 2022 الجديدة . وكيف يتم تثبيتها علي الهواتف .
تحديث eFootball PES 2021 الأخير
منذ وقت ليس بقليل وتم التصريح عن أن لعبة إي فوتبول بيس 2022 الجديدة سيتم تغيير الواجهة الخاصة بها . كما بجانب أن الاسم القديم الخاص باللعبة سيتم تغييره أيضاً ليصبح eFootball PES 2022 . كذلك بجانب بعد أن تم التأجيل في نزول تحديث بيس 2022 موبايل الأخير مرتين من قبل شركة KONAMI يأتي التحديث الأخير . المفترض وجوده علي متاجر جوجل بلاي و أبل ستور كذلك نوهت الشركة بأن كلمة PES المشتهر بها اللعبة . هي اختصار لكلمة Pro Evolution Soccer وفي حالة أن اللعبة موجودة علي هاتفك الخاص بك نوهت الشركة بأنه . كل ما عليك فعله تحديث eFootball PES الأخير بتوفير المتطلبات الخاصة باللعبة علي هاتفك . ذلك من حيث مساحة التخزين للذاكرة العشوائية كذلك بجانب مساحة التخزين الداخلية . وعبر السطور القادمة من “موقع ثقفني” ومقال اليوم سنتعرف علي خطوات التحديث للعبة eFootball PES 2021 .
ما هي خطوات تحديث eFootball PES 2021 الأخير
من خلال السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي الخطوات الخاصة بالتحديثات في لعبة إي فوتبول بيس كالآتي :-
- أذأ ما كان هاتفك نوع أند رويد يجب تسجيل الدخول علي متجر جوجل بلاي .
- كما أن هواتف أيفون تتطلب تسجيل الدخول علي متجر أبل ستور .
- كذلك كافة أنواع هواتف هواوي يتم تسجيل الدخول علي متجر آب جاليري .
- بمجرد تسجيل الدخول يتم تسجيل لعبة eFootball PES 2022 الجديدة بمربع البحث .
- كما بعد أن يتم أظهار اللعبة يتم دفع ثمن اللعبة المعلن علي المتجر في حالة أنك ترغب في تثبيت بيس إي فوتبول علي هاتفك .
- لكن أذأ كانت اللعبة موجودة علي هاتفك يتم الضغط علي زر تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 الجديدة .
- تلك هي الخطوات الخاصة بتثبيت وتحديث لعبة eFootball PES 2022 .
- عبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي ما هي المتطلبات الخاصة بتثبيت إي فوتبول بيس الجديدة .
متطلبات تثبيت eFootball PES الجديدة
- توفير مساحة تخزين داخلية علي الهاتف الخاص بك لا تقل عن مساحة 4GB .
- كما تتطلب لعبة eFootball PES 2022 الجديدة مساحة ذاكرة عشوائية بنفس المقدار .
- كذلك فيما يخص المساحات المشار أليها تتوافق مع هواتف أيفون وأيضاً هواتف هواوي .
- فيما يخص هواتف أند رويد يجب أن تحتوي علي معالج رسومي قوي لتشغيل eFootball PES الجديدة .
- كما أن هواتف أيفون المختلفة تتطلب لعبة إي فوتبول بيس أن يكون نظام التشغيل للهواتف IOS .
- تلك المتطلبات خاصة بتثبيت لعبة إي فوتبول بيس الجديدة ولكن تحديث اللعبة لا يتطلب اتباع تلك الخطوات .
تحديث eFootball PES 2021 الأخير الذي ممن المفترض أن يكون قد تم إطلاقه من شركة KONAMI العالمية . وفقاً للتصريحات السابقة أن يكون الآن متواجداً علي المتاجر الرسمية المعتمدة وذلك ما تم عرضه بمقال “موقع ثقفني” .
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