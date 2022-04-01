نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منها تقليل التوتر.. تطبيق واتساب يُطلق 6 ميزات مذهلة للرسائل الصوتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استطاع خلال المرحلة الأخيرة تطبيق واتساب في استعادة الثقة من جديد بعد أزمة الخصوصية التي أثارت جدلاً كبيراً بين المستخدمين خلال الفترة الماضية، حيث تعرض التطبيق للهجوم من قبل بعد المستخدمين بسبب الإذونات التي طلب التطبيق جميع المستخدمين بالموافقة عليها حتى لا يتم وقف لخدمة عنهم، وأكد البعض أن تلك الأذونات سوف تعرض البيانات الشخصية للانتهاك، وهو ما نفاه التطبيق بشكل قاطع، وحرص التطبيق خلال الفترة الأخيرة على طرح العديد من الميزات التي تخفف الوقت والجهد وكذلك التوتر عن جميع المستخدمين.

واتساب يُطلق تحديثات مذهلة للرسائل الصوتية

بحسب موقع The Times of India الذي أكد أن التطبيق قد قام بالإعلان عن طرح عدد من الميزات الجديدة التي تسهل على المستخدمين إرسال الرسائل وإجراء العديد من مكالمات الفيديو عبر للتطبيق، وذلك فضلاً عن إضافة الرسائل الصوتية التي تختصر الكثير من الوقت، وتم إصدار تلك التحديثات لعدد من المستخدمين خلال الفترة الماضية ومن المقرر أن يتم إطلاقها لباقي المستخدمين تباعاً.

تشغيل الرسائل الصوتية خارج الدردشة

من خلال استخدام تلك الميزة المذهلة يمكنك الاستماع إلى الرسائل الصوتية خارج الدردشة، مما يتيح للمستخدم القيام بالعديد من المهام الأخرى على الجهاز في الوقت الذي يتم الاستماع فيه للرسالة، وتعمل تلك الميزة على توفير الكثير من الوقت والجهد.

التشغيل السريع للرسائل المعاد توجيهها

يمكن للمستخدمين الاستماع إلى الرسائل الصوتية المعاد توجيهها بسرعة كبيرة تصل 1.5 x أو 2x، كما يمكن للمستخدمين الاستماع لها بشكل سريع.

إيقاف التسجيل الصوتي للرسالة ثم استئنافه مرة أخرى

عند تسجيل رسالة صوتية جديدة من قبل المستخدم يمكنك الآن إيقاف التشغيل بشكل مؤقت، ثم استئناف التسجيل مرة أخرى عندما يكون المستخدم جاهز للتسجيل، حيث تتيح تلك المزة للمستخدمين التواصل بشكل أفضل مع الأصدقاء وتوفير الكثير من الوقت، كما أنها تعمل على تقليل الوقت.

استئناف تشغيل الرسائل الصوتية من وقت التوقف لسماعها

حيث أن تلك الميزة تمكن المستخدم من استئناف تشغيل الرسالة التي يستمع لها من المكان الذي توقف عنده وليس من البداية، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المستخدمين.

معاينة مسودة الرسائل الصوتية

يتيح تطبيق واتساب للمستخدمين الاستماع للرسائل الصوتية التي تم تسجيلها قبل إرسال تلك الرسالة للأصدقاء على التطبيق، وذلك من أجل التأكد من عدم وجود أخطاء، وكذلك التحقق من جودة الرسالة قبل إرسالها.

موجات الرسائل الصوتية

حرص التطبيق على عرض تمثل مرئي لصوت الرسالة الصوتية على التطبيق من أجل كسر الملل، وكذلك مساعدة المستخدمين على متابعة التسجيل الخاص بهم عبر تلك الموجات ومعرفة الأصوات الأعلى وكذلك الأقل.