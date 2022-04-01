نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح لعبة فري فاير max علي أجهزة الأندرويد التحديث الأخير إصدار 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فري فاير max هي من أقوي الألعاب القتالية التي نالت شهرة عالمية في الآونة الأخيرة بين مختلف الأعمار وقد شاركت الشركة المصممة لتلك اللعبة الشيقة بالعمل على تحديثها فضافت العديد من رسومات الجرافيك التي تضاهي الواقع Ultra HDR والمؤثرات الصوتية التي تساعد على التشويق أثناء اللعب كما لحق التحديث الشخصيات ويتم فتح اللعبة بكل سهوله على أجهزة الأندرويد وهذا ما سيتم توضيحه من خلال موقعنا.

فري فاير max

يتم فتح فري فاير max على أجهزة الأندرويد من خلال تطبيقات جوجل بلاي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التصفح.

ثم كتابة اسم اللعبة فري فاير max في مكان البحث.

الضغط على أيقونة الفتح.

ثم الانتظار حتي يتم تنزيلها علي الهاتف.

كما أن حجم اللعبة هو 949 ميجا بايت.

فتح فري فاير ماكس اخر إصدار 2022

يتم فتح لعبة فري فاير ماكس التي تم تحديثها في العاشر من فبراير لعام 2022 من خلال الخطوات التي سوف يتم ذكرها فيما يلي:

أولا قم بفتح الملف الخاص باللعبة فري فاير ماكس.

أن حجم اللعبة جاء ب 949 ميجا بايت تقريبا.

يتطلب Android 4.1 والأحدث.

عمليات التثبيت للعبة قد تمت 100,000,000 لاعب وأكثر.

الإصدار الحالي للعبة هو 2.70.0.

يتباين حجم اللعبة تبعا لحجم الهاتف.

لعبة Free Fire MAX اخر إصدار

يمكن فتح Free Fire MAX من خلال الموقع الرسمي قارينا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بلعبة فري فاير.

ثم كتابة اسم اللعبة في محرك البحث الخاص.

سيتم تثبيت اللعبة في غضون دقائق.

ثم قم بالضغط على أيقونة تحديث لفتح فري فاير max.

لعبة فري فاير

تعتبر لعبة فري فاير من أشهر الألعاب القتالية التي يمكن شحنها من خلال الموقع الرسمي قارينا وهي الشركة المصممة لها ويمكن شحنها من خلاله في أي وقت من أي دوله في العالم سواء أجنبية أو عربية على حد سواء، كما يمكن فتح ولعب فري فاير على أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الأندرويد.

وقامت قارينا بالعمل على تطوير وتحديث فري فاير ماكس من حيث رسومات الجرافيك الخاصة والمؤثرات الصوتية التي تزيد من الإُثارة أثناء اللعب كذلك الشخصيات الشرسة.