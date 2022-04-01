نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تنزيل لعبة ماين كرافت الأصلية 2022 للاندرويد إصدار 1.18 minecraft متجر بلاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة متجر التطبيقات جوجل بلاي للهواتف الأندرويد به الكثير من ألعاب الفيديو الشيقة التي لاقت إعجاب الملايين من تلك الألعاب يأتي البحث عن كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت الأصلية 2022، والتي تم تحديثها الأخير بتاريخ 15 فبراير 2022، وهي من الألعاب السهلة التي بها تستكشف عوالم لا حصر لها، وتمنحك اللعبة حرية الابتكار وما تريد فعله، هل تريد بناء منزل بسيط أم تصميم أروع القلاع.

تنزيل لعبة ماين كرافت الأصلية

لعبة minecraft هي لعبة مستقلة تم تطويرها عام 2009، ونالت إعجاب الكثير في أنحاء العالم وبمختلف الأعمار، ومن الدخول على متجر جوجل بلاي للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد يمكنك تثبيت minecraft إصدار 1.18 الحالي، وذلك باتباع الأتي:

فتج Google Play متجر من هاتفك.

ثم الكتابة في خانة البحث Minecraft‏

يظهر لك أول رابط هو رابط لعبة ماين كرافت الأصلية.

وكما يظهر فالإصدار الأصلي ليس مجاني، لابد من الشراء عن طريق المتجر بحسابك.

ويجب أن يكون هاتفك يعمل بأندرويد 5.0 فالأحدث.

ثم تقوم بالضغط على تثبيت لإصدار 1.18.12.01.

كما بلغت عمليات التثبيت أكثر من 10 مليون مستخدم.

تثبيت ماين كرافت للكمبيوتر ويندوز 7

كذلك يمكنك تنزيل ماين كرافت على الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 7 وكذلك ويندوز 10 من خلال الدخول على متصفح البحث وكتابة (Minecraft PC 2022) وهنا تقوم بـ تحميل ماين كرافت للكمبيوتر ويندوز 7 من ميديا فاير عن طريق رابط اللعبة الأصلية.

ألعاب ماين كرافت 2

كذلك في متجر جوجل بلاي وجدت Minicraft 2‏ وهي شبيه بـ لعبة ماين كرافت الحقيقية والأصلية، حيث تقوم اللعبة على بناء المدن والقلاع التي تظهرها للعالم لرؤية أعمالك، ففيها تجد نفسك في عالم لعبة جزيرة الأحلام والتي تقوم بصنع وإنشاء بلوك ماين كرافت 2 التي من مميزاتها:

بها رسومات بكسل رائعة.

تشتمل على اسلحة ودروع قوية من أجل محاربة الأعداء والبقاء حيًا.

تلك اللعبة Master Craft مجانية.

من افضل ألعاب التصميم والبناء.

لعبة مثالية لكل أفراد الأسرة.

تستطيع داخل اللعبة اختيار شخصيتك.

كما بينا من افضل الألعاب المميزة والتي حازت على الملايين من المستخدمين لذلك بينا متطلبات تنزيل لعبة ماين كرافت الأصلية 2022 للاندرويد.