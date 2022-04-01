نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول علي لعبة إي فوتبول 2022 للكمبيوتر والاندرويد بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استطاعت لعبة إي فوتبول 2022 من الفترة الأخيرة جذب الملايين من محبي العاب كرة القدم والساحرة المستديرة ، وذلك لما تتميز به هذه اللعبة من مميزات تجعل منها محاكاة الواقع، وتجعل من اللاعبين أبطال حقيقية في ملعب اللعب يحيط به الكثير من المؤثرات الصوتية والسمعية التي تزيد من انغماس اللاعب في الملعب وقدرته على اللعب في بطولات تشبه الحقيقة الى حد كبير.

لعبة اي فوتبول 2022

انتجت شركة كونامي اللعبة بيس فوتبول والتي تدخل ضمن قائمة الأشهر من العاب كرة القدم العالمية، وعملت هذه الشركة المذكورة في هذا الصدد على استعمال كافة الإمكانيات والمؤثرات التي تعمل على دخول اللاعب مسرح اللعب الحقيقي، حيث يمكن للاعب في تلك اللعبة الشهيرة الانضمام الى الفرق العالمية والدولية لكرة القدم والاشتراك في الدوريات والبطولات المختلفة.

بيس 2022 للكمبيوتر

هناك عدد من الأشياء الواجب اتخاذها والقيام بها من اجل تثبيت اللعبة على جهاز الكمبيوتر منها

ضرورة اتصال الكمبيوتر الشخصي بشبكة وأي فاي انترنت تكون قوية من اجل التثبيت السريع.

وجود مساحة كافية على الجهاز تسمح بتحميل اللعبة كاملة بدون تقطيع.

كتابة ايفوتبول في خانة البحث على المحرك الذي تستعمله ثم القيام بالبحث

اختيار موقع رسمي من بين المواقع التي تعمل في صدد التحميل لا يحمل اي من الفيروسات.

الضغط على تثبيت وإتمام كتابة المعلومات المطلوبة.

الحصول علي e football

تعمل اللعبة على تمكين اللاعب من اللعب في مجموعات وفرق موجودة بالفعل على ارض الملاعب الدولية والعالمية، وعلى اللاعب في هذا الصدد الاستفادة من ذلك والدخول في اي من تلك الفرق، كما يمكنه ايضا في هذا الصدد أنشاء فريق جديد ليس موجود على الساحة ويعمل على إشراك أصدقاءه معه في هذا الفريق، كما يمكن للاعب من خلال الإعدادات في الجهاز الخاص به اختيار وقت اللعب والطقس الذي يحب للعب فيه.

فوتبول بيس للويندوز

هناك عدد من المعلومات يجب معرفتها من اجل تثبيت اللعبة والاستمتاع بها يكون من اهم تلك البيانات الخاصة باللعبة أنها تحتوي على عدد من اللغات التي يمكن للاعب استخدامها في اللعب من العربية والانجليزية واللغة الإيطالية وما الى ذلك، كما أن حجم اللعبة يتباين وفقا لتباين الجهاز المثبت عليه، وتتمتع بيس بالتوافق مع انظمه الويندوز والاندرويد.